Латвийская компания выбилась в лидеры Балтийской биржи по дивидендной доходности
Латвийская компания потребительского кредитования Eleving Group выплачивает вторую часть дивидендов и благодаря доходности около 10% поднимается в число лидеров Балтийской биржи по дивидендной доходности.
Генеральный директор Eleving Group Модестас Судниус и финансовый директор Марис Крейц (на фото) представили эстонским инвесторам свое недавнее предложение по облигациям.
Foto: Andras Kralla
Зарегистрированная на биржах Франкфурта и Риги Eleving Group в конце недели распределит вторую часть дивидендов на сумму 4,86 млн евро, что соответствует 0,041 евро на акцию. При закрытии в среду на уровне около 1,7 евро за акцию это дает почти 10% дивидендной доходности за год.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В последние годы на балтийской бирже значительно активизировался рынок облигаций, что опрошенные Äripäev эксперты считают признаком зрелости рынков капитала. В то же время они видят тревожную тенденцию: публичный рынок облигаций превращается в площадку для проектов, которым традиционные источники финансирования уже недоступны.
Облигации Eleving Group предлагают заманчиво высокую доходность, но получить их эстонскому инвестору сложно и дорого – в зависимости от маклера это может означать ограничения на подписку, повышенные комиссии или даже полное отсутствие доступа к облигациям.
Облигации Eleving Group предлагают заманчиво высокую доходность, но получить их эстонскому инвестору сложно и дорого – в зависимости от маклера это может означать ограничения на подписку, повышенные комиссии или даже полное отсутствие доступа к облигациям.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.