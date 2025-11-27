Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,13%295,82
  • OMX Riga−0,11%923,37
  • OMX Tallinn1,3%1 953,59
  • OMX Vilnius0,45%1 278,84
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 100−0,05%9 686,67
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,7
  • OMX Baltic1,13%295,82
  • OMX Riga−0,11%923,37
  • OMX Tallinn1,3%1 953,59
  • OMX Vilnius0,45%1 278,84
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 100−0,05%9 686,67
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,7
  • 27.11.25, 11:30

Латвийская компания выбилась в лидеры Балтийской биржи по дивидендной доходности

Латвийская компания потребительского кредитования Eleving Group выплачивает вторую часть дивидендов и благодаря доходности около 10% поднимается в число лидеров Балтийской биржи по дивидендной доходности.
Генеральный директор Eleving Group Модестас Судниус и финансовый директор Марис Крейц (на фото) представили эстонским инвесторам свое недавнее предложение по облигациям.
  • Генеральный директор Eleving Group Модестас Судниус и финансовый директор Марис Крейц (на фото) представили эстонским инвесторам свое недавнее предложение по облигациям.
  • Foto: Andras Kralla
Зарегистрированная на биржах Франкфурта и Риги Eleving Group в конце недели распределит вторую часть дивидендов на сумму 4,86 млн евро, что соответствует 0,041 евро на акцию. При закрытии в среду на уровне около 1,7 евро за акцию это дает почти 10% дивидендной доходности за год.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 16.10.25, 12:58
Эксперты не доверяют новым облигациям: высокие проценты, но скрытые риски
В последние годы на балтийской бирже значительно активизировался рынок облигаций, что опрошенные Äripäev эксперты считают признаком зрелости рынков капитала. В то же время они видят тревожную тенденцию: публичный рынок облигаций превращается в площадку для проектов, которым традиционные источники финансирования уже недоступны.
Биржа
  • 10.10.25, 14:35
Eleving манит высокой доходностью, но перед эстонскими инвесторами стоит множество преград
Облигации Eleving Group предлагают заманчиво высокую доходность, но получить их эстонскому инвестору сложно и дорого – в зависимости от маклера это может означать ограничения на подписку, повышенные комиссии или даже полное отсутствие доступа к облигациям.
Биржа
  • 10.10.25, 14:35
Eleving манит высокой доходностью, но перед эстонскими инвесторами стоит множество преград
Облигации Eleving Group предлагают заманчиво высокую доходность, но получить их эстонскому инвестору сложно и дорого – в зависимости от маклера это может означать ограничения на подписку, повышенные комиссии или даже полное отсутствие доступа к облигациям.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
2
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
3
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
4
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
5
Новости
  • 25.11.25, 16:46
Четыре миллиона от дочки «Лукойла» поступили эстонскому производителю домов. «Это коммерческая тайна»
6
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США

Последние новости

Новости
  • 27.11.25, 15:06
Бизнес политика «Отечества» под следствием: отчетность нарушена, штрафы не уплачены
Mнения
  • 27.11.25, 14:05
Коммерческая недвижимость Таллинна находится перед сложным выбором
Новости
  • 27.11.25, 13:27
ДВ объявляют набор в Академию финансовой грамотности в Нарве
Подсказка
  • 27.11.25, 13:25
НТД: для увеличения не облагаемого налогом дохода обратитесь к работодателю
Новости
  • 27.11.25, 12:42
Количество жалоб на скрытые недостатки стремительно растет. Как защитить себя при продаже недвижимости?
Биржа
  • 27.11.25, 11:30
Латвийская компания выбилась в лидеры Балтийской биржи по дивидендной доходности
Новости
  • 27.11.25, 10:42
Глава Büroomaailm: какой ты предприниматель, если не можешь выплачивать минимальную зарплату?
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

Сейчас в фокусе

Совладелец стартапа Wallester Сергей Астафьев верит в бизнес-модель, когда услуга предоставляется корпоративным клиентам бесплатно, а компания зарабатывает на кэшбэке от крупного партнера.
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
Swedbank проработал по адресу Лийвалайа, 8/12 в общей сложности 30 лет, а теперь переехал по той же улице на 750 метров ближе к центру города, в квартал Arter.
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
Головной офис эстонского стартапа Glia находится в Нью-Йорке. На фото – основатели (слева направо) Карлос Паниагуа, Дэн Михаэли и Джастин ДиПьетро.
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США
Руководитель и единственный собственник фирмы Loigo Marine Supply OÜ Матвей Никитенко (сидит за столом) в окружении сотрудников.
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
В этом году Стив Уиткоф (справа) в том числе лично встречался с Путиным в Москве.
Новости
  • 26.11.25, 08:09
Утечка записи: личный советник Трампа учил россиян, как впарить мирное соглашение президенту США
Сдвоенный цех, который арендовала для своего демозавода по производству карбоната кальция из сланцевой золы компания R-S Osa Service. На полу – специальное устойчивое к химикатам покрытие из эпоксидной смолы.
Новости
  • 26.11.25, 08:52
Свободная планировка и баня с видом на электростанцию: в Нарве показали цеха с самой дорогой арендой
Старые коммерческие здания в Таллинне рискуют остаться без арендаторов.
Новости
  • 26.11.25, 15:31
Мюллер: главный риск банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025