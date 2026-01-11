Валерия Кийск: подготовка к новому росту должна начинаться в период спада
Экономический спад не длится вечно – с этой мыслью уже сейчас нужно принимать решения. Компании, которые до сих пор ждут лучших времен, вскоре исчезнут с рынка, пишет Валерия Кийск в ответе на опрос деловых лидеров, проведенный изданием Äripäev.
Мы в Эстонии слишком привыкли к пессимизму. Наш оптимизм должен опираться на понимание того, что мы выносливее и быстрее Западной Европы, пишет глава LHV Михкель Торим в ответе на опрос лидеров мнений Äripäev.
Ситуация в мире напряженная, и на первый взгляд причин для оптимизма нет. На самом же деле все наоборот – возможности для обогащения велики, пишет коммуникационный эксперт Янек Мягги в ответе на опрос издания Äripäev, подготовленный для лидеров мнений.