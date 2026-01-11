Валерия Кийск: подготовка к новому росту должна начинаться в период спада

Ситуация в мире напряженная, и на первый взгляд причин для оптимизма нет. На самом же деле все наоборот – возможности для обогащения велики, пишет коммуникационный эксперт Янек Мягги в ответе на опрос издания Äripäev, подготовленный для лидеров мнений.