  • 11.01.26, 11:15

Иранские протесты набирают обороты. Трамп: «США готовы помочь»

Протесты против иранских властей стали крупнейшими за последние годы. Президент США Дональд Трамп выразил готовность вмешаться.
Из-за отключения интернета из Ирана поступает мало фото- и видеоматериалов о происходящем на месте. В субботу в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как участники антиправительственной акции собрались в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, примерно в 850 километрах к востоку от Тегерана.
  • Foto: Reuters/Scanpix
