Иранские протесты набирают обороты. Трамп: «США готовы помочь»

Из-за отключения интернета из Ирана поступает мало фото- и видеоматериалов о происходящем на месте. В субботу в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как участники антиправительственной акции собрались в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, примерно в 850 километрах к востоку от Тегерана.
Foto: Reuters/Scanpix
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Протесты в Иране являются результатом долго накапливавшегося напряжения, рассказал эксперт по геополитике Райво Варе. К беспорядкам привели падение национальной валюты, высокая инфляция, а также сковывающие экономику санкции, отметил он.
В первый торговый день 2026 года цена на нефть незначительно выросла. Однако прошлый год она завершила самым большим падением с 2020 года. В новом году в центре внимания трейдеров несколько важных факторов, которые будут определять направление цены черного золота.
Новый год начался без иллюзий, поскольку в мировую политику вернулось естественное состояние, при котором идет война всех против всех. Малым государствам станет ясно, правильных ли друзей они выбрали в прошедшие десятилетия.
В египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября, прошел международный «саммит мира» с участием более 20 мировых лидеров. На нем была подписана декларация о прекращении огня в секторе Газа, передает DW.