Взлет цен на медь подогревает планы слияния: цель – компания стоимостью 200 млрд долларов

Для Rio Tinto сделка с Glencore значительно расширила бы производство меди и дала бы компании долю в расположенном в Чили руднике Collahuasi – одном из самых богатых месторождений в мире.
Foto: Reuters/Scanpix
На данный момент компании обсуждают возможное объединение бизнеса, включая выкуп всех акций, сообщили они в четверг в отдельных заявлениях. Годом ранее аналогичные переговоры провалились, передает Bloomberg.
