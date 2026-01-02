Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,69%315,11
  • OMX Riga0,00%925,61
  • OMX Tallinn1,43%2 081,58
  • OMX Vilnius1,69%1 360,45
  • S&P 500−0,21%6 831,42
  • DOW 300,03%48 079,16
  • Nasdaq −0,36%23 159,24
  • FTSE 1000,2%9 951,14
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,22
  • 02.01.26, 16:37

02.01.26, 16:37

Рекорды в первый торговый день года: компенсация за неслучившееся ралли Санта Клауса

Индексы и активы в первую сессию нового года демонстрируют бодрый старт. Биржи Европы и Великобритании даже установили рекорды.
Рекорды в первый торговый день года: компенсация за неслучившееся ралли Санта Клауса
Конец прошлого года оказался не столь позитивным, как многие надеялись, делая ставку на известный феномен на бирже, получивший название ралли Санта Клауса. В итоге последние дни 2025-го стоимость активов преимущественно снижалась.
С другой стороны, оптимистичное настроение в первый торговый день нового года противоречит другим историческим тенденциям, поскольку в первые торговые дни предыдущих трех лет индекс S&P 500 демонстрировал снижение. Согласно отчету Bespoke Investment Group, с 1953 года среднее изменение индекса S&P 500 в начале нового года составляло 0,3% в сторону понижения, а рост наблюдался менее чем в половине случаев.
Однако 2026 год начинается с роста по широкому кругу активов. Фьючерсы на S&P 500 указывают на рост индекса на 0,6%, Nasdaq100 и Dow – на 1,1%.

Акции Tesla растут на 2,3%, лидируя среди акций компаний «великолепной семерки». Криптовалюта также преимущественно в зеленой зоне. Цена биткоина в начале торгов перевалила за 90 000 долларов, однако позднее цена незначительно снизилась.
Доходность 30-летних облигаций сначала поднялась до максимального уровня с сентября, после чего доходность казначейских облигаций укрепилась по всей кривой. Драгоценные металлы выросли в цене после последних дней резких колебаний, при этом серебро подорожало на 4% и превысило 74,50 доллара за унцию. Золото подорожало наряду с промышленными металлами, такими как медь и алюминий. Курс доллара практически не изменился.
Европа начала с рекордов
Европейский индекс Stoxx Europe 600 достиг исторического максимума, а в Великобритании индекс FTSE 100 впервые ненадолго превысил отметку в 10 000 пунктов.
В прошлом году европейский индекс продемонстрировал идентичный рост с американским S&P 500, если учитывать индексы в евро и долларах соответственно. Оба индекса выросли на чуть более 16%. Однако британский FTSE 100 в прошлом году вырос более чем на 20%.
Индекс британских «голубых фишек» вырос на 1,1% на фоне роста мировых рынков, добавив к прошлогоднему росту в 21,5%, что является самым большим годовым приростом с 2009 года. Позже он снизился и торговался с повышением на 0,4%.
Хорошие результаты в 2025 году были достигнуты несмотря на вялый экономический рост и опасения по поводу бюджета страны, предусматривающего повышение налогов в ноябре.
Отчасти это стало возможно благодаря тому, что компании, входящие в лондонский индекс, получают менее четверти своих доходов внутри Великобритании. Это помогает сильно не реагировать на экономику страны, которая во второй половине года замедлилась.

Это также объясняет, почему другой британский индекс FTSE 250, который включает в себя более мелкие компании, которые в большей степени подвержены влиянию британской экономики, в прошлом году вырос лишь на 9%, а год начинает с небольшого снижения.
Немаловажную роль в успехе европейских индексов в прошлом сыграли глобальные инвесторы, которые отправились на поиски альтернативы американским акциям после того, как торговая война Дональда Трампа напугала мировые рынки. Поэтому интерес к европейским бумагам, которые выглядели дешевыми после нескольких лет относительно слабых результатов, возрос.
FTSE 100 также поддержал сильный рост акций банков, горнодобывающих компаний и оборонных предприятий, которые широко представлены на лондонском рынке, где практически отсутствуют технологические компании, которые в последние годы способствовали росту Уолл-стрит.
Схожая причина наблюдалась и на общеевропейском рынке, где также важную роль сыграли ожидания инвесторов относительно новых инвестиций в военнопромышленное производство и экономику в целом. В десятку лучших акций в прошлом году из индекса Stoxx Europe 600 вошли сразу несколько компаний, акции которых также котируются на бирже в Лондоне.
Аналитики отмечают, что FTSE и Stoxx Europe 600 при формировании портфелей также выступают своеобразным хеджированием искусственного интеллекта, предлагая альтернативу технологическим компаниям с большой капитализацией, которые играют все более значимую роль в американских индексах. На этом фоне европейские индексы имеют более дешевую начальную оценку и совершенно другой состав секторов.
