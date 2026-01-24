Кристьян Лийвамяги: две долгосрочные инвестиционные идеи
По мнению Кристьяна Лийвамяги, технологический сектор сохраняет долгосрочный потенциал роста, однако сам инвестор считает, что наилучшее соотношение доходности и риска сегодня предлагает одна внебиржевая инвестиция.
По словам Лийвамяги, хорошую доходность можно найти и во внебиржевых инвестициях.
Выступая на конференции Инвестора Тоомаса, Кристьян Лийвамяги поделился со слушателями своими текущими инвестиционными взглядами и прямо на глазах у публики разместил реальный ордер на покупку. В самом начале своей речи Лийвамяги подчеркнул, что его инвестиционные решения не стоит оценивать в краткосрочной перспективе. Речь идет о стратегиях, рассчитанных как минимум на десятилетний горизонт.
По словам портфельного управляющего Ambient Sound Investments Арко Кадаяне, наряду с бурно растущими секторами стоит обращать внимание на компании, на которые влияют эффекты второго и третьего порядка. Об этом он заявил на совместной панели с руководителем инвестиционного направления Redgate Wealth Пеэтером Коппелем на конференции Инвестора Тоомаса.