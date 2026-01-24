Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%317,96
  • OMX Riga0,41%935,68
  • OMX Tallinn0,18%2 078,57
  • OMX Vilnius0,22%1 414,86
  • S&P 5000,03%6 915,61
  • DOW 30−0,58%49 098,71
  • Nasdaq 0,28%23 501,24
  • FTSE 100−0,07%10 143,44
  • Nikkei 2250,29%53 846,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,86
  • 25.01.26, 14:47

Кристьян Лийвамяги: две долгосрочные инвестиционные идеи

По мнению Кристьяна Лийвамяги, технологический сектор сохраняет долгосрочный потенциал роста, однако сам инвестор считает, что наилучшее соотношение доходности и риска сегодня предлагает одна внебиржевая инвестиция.
По словам Лийвамяги, хорошую доходность можно найти и во внебиржевых инвестициях.
  По словам Лийвамяги, хорошую доходность можно найти и во внебиржевых инвестициях.
Выступая на конференции Инвестора Тоомаса, Кристьян Лийвамяги поделился со слушателями своими текущими инвестиционными взглядами и прямо на глазах у публики разместил реальный ордер на покупку. В самом начале своей речи Лийвамяги подчеркнул, что его инвестиционные решения не стоит оценивать в краткосрочной перспективе. Речь идет о стратегиях, рассчитанных как минимум на десятилетний горизонт.
Биржа
  • 25.01.26, 12:25
Каарел Отс: индекс Таллиннской биржи обгонял S&P 500 последние 30 лет
«Невероятные вещи происходят постоянно, а вероятные — не так часто, как вы думаете», — сказал руководитель Таллиннской биржи Каарел Отс, прогнозируя будущее на конференции Инвестора Тоомаса.
Новости
  • 24.01.26, 15:59
«Инвестором года» стал Пааво Сийманн
В субботу на конференции Инвестора Тоомаса Пааво Сийманн был признан «Инвестором года». Победу в номинации «Инвестиционный поступок года» одержало повышение взносов во вторую пенсионную ступень.
Биржа
  • 24.01.26, 14:48
Коппель и Кадаяне: почему традиционные стратегии больше не работают
Один тренд только набирает обороты
По словам портфельного управляющего Ambient Sound Investments Арко Кадаяне, наряду с бурно растущими секторами стоит обращать внимание на компании, на которые влияют эффекты второго и третьего порядка. Об этом он заявил на совместной панели с руководителем инвестиционного направления Redgate Wealth Пеэтером Коппелем на конференции Инвестора Тоомаса.
  KM
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

1
Подсказка
  • 23.01.26, 06:00
«Надо было читать документ»: за отказ потребителя от договора Enefit требует неустойку свыше 4000 евро
2
Эпицентр
  • 23.01.26, 08:39
Cтроительная компания катится к банкротству. Decora требует крупнейший в своей истории долг
«Это очень грустная для всех история»
3
Mнения
  • 23.01.26, 12:45
Борьба за дешевое отопление в Нарве похожа на заговаривание хвори вместо лечения
4
Mнения
  • 21.01.26, 13:00
«К ресторанам в Старом Таллинне хочется приставить человека с дубиной»
5
Новости
  • 22.01.26, 12:34
Финский производитель кабелей сокращает в Эстонии почти половину штата
6
Новости
  • 22.01.26, 09:01
Фирму, импортировавшую из России битум, признали виновной в нарушении санкций

Новости
  • 25.01.26, 16:06
Убийство гражданина США агентами ICE грозит шатдауном правительства
Новости
  • 25.01.26, 11:46
Новый раунд переговоров России и Украины запланирован на 1 февраля
Стройки встали, должники ждут денег, с санацией, похоже, покончено.
Эпицентр
  • 23.01.26, 08:39
Cтроительная компания катится к банкротству. Decora требует крупнейший в своей истории долг
«Это очень грустная для всех история»
Осенью SensusQ, Nortal и южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания новой системы боевого управления. В центре – сооснователь и член правления Sensus Septima Вилликo Нурмоя.
Новости
  • 23.01.26, 17:34
Привлекшая миллионы оборонная компания ходатайствует о санации
Пааво Сийман благодарен за возможность позитивно влиять на жизнь людей.
Новости
  • 24.01.26, 15:59
«Инвестором года» стал Пааво Сийманн
Последствия пожара в ресторане Tbilisi на улице Пикк в Старом Таллинне. Из-за возгорания в системе вентиляции пострадали крыши двух старинных зданий.
Mнения
  • 21.01.26, 13:00
«К ресторанам в Старом Таллинне хочется приставить человека с дубиной»
Основными факторами, сдерживающими продажи, остаются высокий уровень цен и осторожность покупателей. Фото иллюстративное.
Новости
  • 24.01.26, 11:38
Продажи новых квартир остаются слабыми, но свет в конце тоннеля уже виден
«Самую крупную рыбу часто ловят в мутной воде», — с улыбкой заметил руководитель инвестиционного направления Redgate Wealth Пеэтер Коппель.
Биржа
  • 24.01.26, 14:48
Коппель и Кадаяне: почему традиционные стратегии больше не работают
Один тренд только набирает обороты
Электрические автобусы TLT. Компания придерживается позиции, что создать автобусный парк, работающий исключительно на электричестве, в нынешних условиях невозможно.
Новости
  • 24.01.26, 13:06
Глава TLT хочет включить пригороды в единую транспортную систему Таллинна
«Красная майка и российский гимн — в прошлом»
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

