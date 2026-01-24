Назад 25.01.26, 14:47 Кристьян Лийвамяги: две долгосрочные инвестиционные идеи По мнению Кристьяна Лийвамяги, технологический сектор сохраняет долгосрочный потенциал роста, однако сам инвестор считает, что наилучшее соотношение доходности и риска сегодня предлагает одна внебиржевая инвестиция.

По словам Лийвамяги, хорошую доходность можно найти и во внебиржевых инвестициях.

Выступая на конференции Инвестора Тоомаса, Кристьян Лийвамяги поделился со слушателями своими текущими инвестиционными взглядами и прямо на глазах у публики разместил реальный ордер на покупку. В самом начале своей речи Лийвамяги подчеркнул, что его инвестиционные решения не стоит оценивать в краткосрочной перспективе. Речь идет о стратегиях, рассчитанных как минимум на десятилетний горизонт.