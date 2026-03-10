Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,57%311,19
  • OMX Riga0,00%899,12
  • OMX Tallinn0,46%2 073,83
  • OMX Vilnius0,31%1 357,54
  • S&P 500−0,21%6 781,48
  • DOW 30−0,07%47 706,51
  • Nasdaq 0,01%22 697,1
  • FTSE 1001,59%10 412,24
  • Nikkei 2252,88%54 248,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,76
  • 10.03.26, 16:54

Меэлис Мандель: извините, продавцы топлива, но на вашем месте я бы сейчас быстро снизил цены

При снижении рыночной цены логично ожидать от продавцов топлива столь же оперативной корректировки цен на заправках, как это было сделано при росте котировок, пишет главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
  • Главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
  • Foto: Liis Treimann
Вчера, когда продавцы топлива быстро и резко повысили цены на основании котировок нефтяных фьючерсов, они ссылались на мировые рынки. И это соответствовало действительности.
