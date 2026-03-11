Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,34%312,25
  • OMX Riga0,45%903,2
  • OMX Tallinn0,63%2 086,98
  • OMX Vilnius0,31%1 357,54
  • S&P 500−0,08%6 775,8
  • DOW 30−0,61%47 417,27
  • Nasdaq 0,08%22 716,14
  • FTSE 100−0,56%10 353,77
  • Nikkei 2251,43%55 025,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,64
  • OMX Baltic0,34%312,25
  • OMX Riga0,45%903,2
  • OMX Tallinn0,63%2 086,98
  • OMX Vilnius0,31%1 357,54
  • S&P 500−0,08%6 775,8
  • DOW 30−0,61%47 417,27
  • Nasdaq 0,08%22 716,14
  • FTSE 100−0,56%10 353,77
  • Nikkei 2251,43%55 025,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,64
  • 11.03.26, 18:48

Много лет возглавлявший Kroonpress Андрес Кулль теперь руководит бетонной компанией

Андрес Кулль, много лет руководивший типографией Kroonpress, занял пост исполнительного директора производителя железобетонных элементов Inhus Prefab, работающего в Тарту.
Андрес Кулль признал, что рынок производства железобетонных элементов, безусловно, высококонкурентный и во многом зависит от экономической среды.
  • Андрес Кулль признал, что рынок производства железобетонных элементов, безусловно, высококонкурентный и во многом зависит от экономической среды.
  • Foto: Sille Annuk/Tartu Postimees/Scanpix
Отвечая на вопрос, как его нашла принадлежащая литовцам компания, Кулль сказал, что в Эстонии есть фирмы по подбору персонала, которые обычно и сводят работодателя с соискателем. Крупнейшие вызовы в производстве железобетонных элементов он пока предпочел не формулировать.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 07.12.25, 11:04
«Нужно учиться отпускать»: руководитель Kroonpress покинул компанию после почти 30 лет работы
Андрес Кулль, почти 30 лет возглавлявший типографию Kroonpress, которая принадлежит крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ, в начале декабря покинул правление компании. В последние годы Kroonpress понесла многомиллионные убытки, что отражает трудности, с которыми сталкивается полиграфическая отрасль.
Новости
  • 16.05.24, 08:41
Кто-то сокращает, но кто-то нанимает сотни сотрудников. «Хорошее время для расширения»
Если в промышленном и строительном секторах количество безработных в первом квартале увеличилось почти на 20 000 по сравнению с прошлым годом, то другие эстонские предприниматели за это время наняли сотни людей.
Новости
  • 10.10.23, 16:07
Типография Линнамяэ сокращает более 50 человек и прекращает печать журналов
«О чем мы говорим, если в Норвегии печатать дешевле, чем в Эстонии?»
Тартуская типография Kroonpress, контрольный пакет акций которой принадлежит Маргусу Линнамяэ, прекратит печать журналов. В качестве причин компания называет падение рынка, рост цен на сырье и отсутствие перспектив в данной области.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион
2
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
3
Новости
  • 09.03.26, 06:00
«Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане
4
Биржа
  • 09.03.26, 14:53
Пока рынки падают, инвестор Таави Ильвес наращивает позиции
5
Новости
  • 10.03.26, 06:00
Женщина-босс в мужском коллективе: «Мне говорили: господи, зачем ты сюда вообще пришла? Кто ты?»
6
Новости
  • 10.03.26, 08:15
«А можно в рассрочку?» В соцсетях ищут рискованные сделки с недвижимостью

Последние новости

Новости
  • 11.03.26, 18:48
Много лет возглавлявший Kroonpress Андрес Кулль теперь руководит бетонной компанией
Mнения
  • 11.03.26, 18:14
Член совета E-Piim: голландцы пускают пыль в глаза эстонской общественности
Новости
  • 11.03.26, 17:45
Кто должен платить, если ремонт затягивается: в многомиллионном споре Kawe и Cobalt появилось первое решение
Новости
  • 11.03.26, 17:02
Осенью цены на удобрения могут взлететь. «Фермерам придется паршиво»
Подсказка
  • 11.03.26, 15:42
Бизнес за рубежом: десять ключевых шагов в учете зарплат
Биржа
  • 11.03.26, 15:01
Coop Pank объявил размер дивидендов и планирует обратный выкуп акций
Новости
  • 11.03.26, 14:33
Главный юрист Тартуского КСО подал заявление о банкротстве. «Безусловно, вкладчики потеряют деньги»
Биржа
  • 11.03.26, 13:50
Ключевые лица Apollo инвестируют в облигации компании сотни тысяч евро

Сейчас в фокусе

Успешные предпринимательницы и начальницы обсудили, каково это – строить бизнес, когда ты женщина.
Новости
  • 10.03.26, 06:00
Женщина-босс в мужском коллективе: «Мне говорили: господи, зачем ты сюда вообще пришла? Кто ты?»
Инвестор в недвижимость и маклер Биргит Труус помогала оказавшимся в трудном положении матерям-одиночкам и семьям в сельской местности, продавая им квартиры из своего портфеля в рассрочку. Однако как маклер своим клиентам она скорее не рекомендует продавать жилье на таких условиях.
Новости
  • 10.03.26, 08:15
«А можно в рассрочку?» В соцсетях ищут рискованные сделки с недвижимостью
Справа – член правления Veskimöldre Äripark Тынис Кууск, слева – его защитник Каролийна Кыргесаар. Спиной стоит защитник второго члена правления Тойво Вийлуп.
Новости
  • 10.03.26, 10:52
Банкротный спор бизнес-партнеров: суд вернул к жизни компанию недвижимости
Предприниматель Олег Гросс признался, что ему тут же захотелось перекреститься.
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
Бывшие совладельцы Estonia Farmid Яанус Марранди (слева) и Айн Ааса сразу после продажи агрохолдинга начали размещать средства на рынке недвижимости и в акциях.
Новости
  • 10.03.26, 16:18
Владельцы Estonia Farmid инвестировали заработанные миллионы в недвижимость и акции
Адвокат Кюллике Намм (слева) на первом заседании заявила, что, поскольку прокуратура прекратила первоначальное производство из-за отсутствия состава преступления, рассматриваемой сейчас в суде подделки счета совершено не было. Прокуратура обвиняет Кристийну Кирсель (в центре) и Райнера Милтопа (справа) в подделке счета в размере 11 760 евро за световую инсталляцию, который оплатило таллиннское городское учреждение.
Новости
  • 09.03.26, 18:12
Предприниматель, со скандалом покинувший партию «Ээсти 200», предстал перед судом вместе с сожительницей
Николай Дегтяренко.
Mнения
  • 10.03.26, 08:46
Николай Дегтяренко: почему Эстония должна остаться в Дубае?
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026