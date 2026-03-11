Много лет возглавлявший Kroonpress Андрес Кулль теперь руководит бетонной компанией

Андрес Кулль признал, что рынок производства железобетонных элементов, безусловно, высококонкурентный и во многом зависит от экономической среды.
Foto: Sille Annuk/Tartu Postimees/Scanpix
Отвечая на вопрос, как его нашла принадлежащая литовцам компания, Кулль сказал, что в Эстонии есть фирмы по подбору персонала, которые обычно и сводят работодателя с соискателем. Крупнейшие вызовы в производстве железобетонных элементов он пока предпочел не формулировать.
Андрес Кулль, почти 30 лет возглавлявший типографию Kroonpress, которая принадлежит крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ, в начале декабря покинул правление компании. В последние годы Kroonpress понесла многомиллионные убытки, что отражает трудности, с которыми сталкивается полиграфическая отрасль.
Если в промышленном и строительном секторах количество безработных в первом квартале увеличилось почти на 20 000 по сравнению с прошлым годом, то другие эстонские предприниматели за это время наняли сотни людей.
Тартуская типография Kroonpress, контрольный пакет акций которой принадлежит Маргусу Линнамяэ, прекратит печать журналов. В качестве причин компания называет падение рынка, рост цен на сырье и отсутствие перспектив в данной области.
