Много лет возглавлявший Kroonpress Андрес Кулль теперь руководит бетонной компанией

«О чем мы говорим, если в Норвегии печатать дешевле, чем в Эстонии?»

Тартуская типография Kroonpress, контрольный пакет акций которой принадлежит Маргусу Линнамяэ, прекратит печать журналов. В качестве причин компания называет падение рынка, рост цен на сырье и отсутствие перспектив в данной области.