Подписаться всего за 3.99 €
  • OMX Baltic0,34%312,25
  • OMX Riga0,45%903,2
  • OMX Tallinn0,63%2 086,98
  • OMX Vilnius0,31%1 357,54
  • S&P 500−0,17%6 769,98
  • DOW 30−0,73%47 359,98
  • Nasdaq 0,03%22 705,99
  • FTSE 100−0,56%10 353,77
  • Nikkei 2251,43%55 025,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,01
  • 11.03.26, 18:14

Член совета E-Piim: голландцы пускают пыль в глаза эстонской общественности

Компания A-ware из Нидерландов действует исключительно в собственных интересах, а не как союзник производителей молока, пишет член совета SCE E-Piim с ограниченной ответственностью Андрес Кирсипуу.
Если бы у голландских пищевых концернов действительно был серьезный интерес к судьбе эстонских молочных фермеров, то почему конструктивного сотрудничества не было тогда, когда для этого была возможность, задается вопросом Андрес Кирсипуу.
  • Если бы у голландских пищевых концернов действительно был серьезный интерес к судьбе эстонских молочных фермеров, то почему конструктивного сотрудничества не было тогда, когда для этого была возможность, задается вопросом Андрес Кирсипуу.
  • Foto: Erakogu
Когда на прошлой неделе я прочитал появившиеся в СМИ материалы о высказываниях голландского пищевого концерна A-ware, представители которого приехали в Эстонию в связи с банкротством сырного завода E-Piim, я был очень удивлен.
