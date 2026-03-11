Член совета E-Piim: голландцы пускают пыль в глаза эстонской общественности

Если бы у голландских пищевых концернов действительно был серьезный интерес к судьбе эстонских молочных фермеров, то почему конструктивного сотрудничества не было тогда, когда для этого была возможность, задается вопросом Андрес Кирсипуу.
Foto: Erakogu
Когда на прошлой неделе я прочитал появившиеся в СМИ материалы о высказываниях голландского пищевого концерна A-ware, представители которого приехали в Эстонию в связи с банкротством сырного завода E-Piim, я был очень удивлен.
Голландские инвесторы пайдеского завода по производству сыра E-Piim и посол Нидерландов в Эстонии в среду встретятся с министром регионального развития и сельского хозяйства Хендриком Йоханнесом Террасом, чтобы обсудить трудности предприятия и возможную государственную помощь.
