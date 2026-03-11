Осенью цены на удобрения могут взлететь. «Фермерам придется паршиво»
Война на Ближнем Востоке взвинтила цены на удобрения, однако по-настоящему сложно эстонским фермерам станет осенью, когда нынешние запасы иссякнут. «Это идеальный шторм», – констатировал руководитель сельхозкооператива Kevili Ханнес Притс.
Через рост издержек война на Ближнем Востоке затрагивает и эстонских фермеров.
Foto: Liis Treimann
Росту цен на удобрения способствует и стремительно подскочившая цена на природный газ, а также вступившее в силу в начале года новое требование ЕС. С тревогой в сторону осени смотрят все, тяжелее же всего придется тем, что отложил покупку удобрений до весны.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Семь лет назад два фермера из волости Люганузе – Хейки Куусмик и Эрмо Казела – задумались, как можно использовать золоотвал в Пюсси для повышения плодородности почв. И сегодня уже обсуждается, как местные жители отнесутся к тому, если этот символ города исчезнет.
Ближний Восток – популярное направление среди эстонских туристов. Поскольку бронирование поездок в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона приостановлено, к ближайшим праздникам придется искать новые варианты отдыха.
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.