Coop Pank готовит новую эмиссию облигаций, прибыль банка выросла

Из-за напряженности на Ближнем Востоке инвесторы вновь ищут варианты безопасных активов. В анализе Reuters отмечается, что выбор непростой: традиционные «тихие гавани» ведут себя непредсказуемо. Золото переживает резкие колебания, а доллар, который в прошлом году был не в фаворе, заметно укрепился.