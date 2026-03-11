Coop Pank готовит новую эмиссию облигаций, прибыль банка выросла

Из-за напряженности на Ближнем Востоке инвесторы вновь ищут варианты безопасных активов. В анализе Reuters отмечается, что выбор непростой: традиционные «тихие гавани» ведут себя непредсказуемо. Золото переживает резкие колебания, а доллар, который в прошлом году был не в фаворе, заметно укрепился.
Аренда автомобилей с полным пакетом услуг – это не вопрос удобства, а вопрос стратегии. В условиях быстрого роста бизнеса, меняющейся налоговой среды и технологических изменений руководители все чаще задаются вопросом: действительно ли владение автопарком остается рациональной моделью?