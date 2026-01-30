Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,15%320,45
  • OMX Riga−0,13%932,21
  • OMX Tallinn0,19%2 089,38
  • OMX Vilnius−0,06%1 421,51
  • S&P 500−0,43%6 939,03
  • DOW 30−0,36%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,51%10 223,54
  • Nikkei 225−0,1%53 322,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,55
  • 31.01.26, 16:23

Новая ИИ-модель Google обрушила акции производителей видеоигр

Google представил новую модель искусственного интеллекта, которая значительно упрощает создание интерактивных цифровых миров.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Matthias Balk
Крупнейшие игроки сектора сразу ощутили эффект. Акции создателя игры GTA – Take-Two Interactive (TTWO) и игровой платформы Roblox (RBLX) снизились примерно на 9% каждая. Самый болезненный удар пришелся на разработчика игрового движка Unity Software, акции которого упали на 19%.
