Новая ИИ-модель Google обрушила акции производителей видеоигр

Крупнейшие игроки сектора сразу ощутили эффект. Акции создателя игры GTA – Take-Two Interactive (TTWO) и игровой платформы Roblox (RBLX) снизились примерно на 9% каждая. Самый болезненный удар пришелся на разработчика игрового движка Unity Software, акции которого упали на 19%.
Искусственный интеллект сделал Южную Корею победителем биржевого марафона прошедшего года. Датский фондовый рынок пострадал из-за Novo Nordisk, а Балтийская биржа дала щелчок по носу крупнейшим индексам. Отталкиваясь от этого, эксперты дают подсказки о том, каким может стать 2026 год.
Если аналитики Уолл-стрит и местные оптимисты прогнозируют дальнейший взлет технологического сектора и фондового рынка США, то более критически настроенные инвесторы предупреждают о напоминающем эпоху «dot-com» пузыре и о грядущей волатильности.
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.