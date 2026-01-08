Самые популярные акции года: оборонная промышленность и производители чипов захватили портфели эстонских инвесторов
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.
Среди самых покупаемых акций у эстонских инвесторов была бумага оборонной компании Rheinmetall.
Foto: dpa/Scanpix
В декабре прошлого года клиенты банка LHV по-прежнему проявляли наибольший интерес к акциям компаний, связанных с искусственным интеллектом и производством чипов. По словам аналитика LHV Райдо Тыниссона, на стороне покупок доминировали крупнейшие технологические и телекоммуникационные компании США, а также один местный банк.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Искусственный интеллект сделал Южную Корею победителем биржевого марафона прошедшего года. Датский фондовый рынок пострадал из-за Novo Nordisk, а Балтийская биржа дала щелчок по носу крупнейшим индексам. Отталкиваясь от этого, эксперты дают подсказки о том, каким может стать 2026 год.
Если аналитики Уолл-стрит и местные оптимисты прогнозируют дальнейший взлет технологического сектора и фондового рынка США, то более критически настроенные инвесторы предупреждают о напоминающем эпоху «dot-com» пузыре и о грядущей волатильности.