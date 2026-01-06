Прогноз инвесторов на 2026 год: оптимизм в США сталкивается со страхом пузыря, от Таллиннской биржи ждут сюрприза
Если аналитики Уолл-стрит и местные оптимисты прогнозируют дальнейший взлет технологического сектора и фондового рынка США, то более критически настроенные инвесторы предупреждают о напоминающем эпоху «dot-com» пузыре и о грядущей волатильности.
Таави Ильвес прогнозирует рост индекса Таллиннской фондовой биржи почти на 10 процентов.
Foto: Liis Treimann
Прошлый год оказался успешным для частных инвесторов. Согласно опросу Äripäev, большинство портфелей выросло на 10-15%. При этом ключевой вопрос следующего периода заключается в том, продолжится ли текущий бычий рынок или нас ждет резкая коррекция.
Благодаря снижению процентной ставки Федеральной резервной системой США и новому упрощенному процессу выпуска крипто-ETF, в четверг рынок криптовалют пошел в рост, а цена биткоина превысила 117 000 долларов за токен.
Повышать налоги в трудное время — ошибка, возмущается Олег Гросс. По словам Рауля Кирьянена, политики уже много лет не прислушиваются к предпринимателям, что и привело к кризису доверия. Легкого года точно не будет, прогнозирует Урмас Сыырумаа.