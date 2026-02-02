EfTEN United Property Fund в прошлом году удвоил доходы и прибыль

К концу прошлого года активы EfTEN United Property Fund увеличились до 29,2 млн евро по сравнению с 27,5 млн евро годом ранее. На фотографии – генеральный директор фонда Кристьян Тамла.
В прошлом году EfTEN United Property Fund получил 3,57 млн евро чистой прибыли, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, и превысил прошлогодний результат на 1,95 млн евро. Чистая прибыль за прошлый год составила примерно 14% инвестированного капитала фонда и около 17% рыночной капитализации фонда, следует из биржевого сообщения.
