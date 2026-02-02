Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,32%319,42
  • OMX Riga−2,65%907,54
  • OMX Tallinn−0,05%2 088,32
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,33
  • S&P 5000,00%6 939,03
  • DOW 300,00%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,97%10 322,28
  • Nikkei 225−1,25%52 655,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,43
  • 02.02.26, 12:47

EfTEN United Property Fund в прошлом году удвоил доходы и прибыль

В прошлом году EfTEN United Property Fund увеличил прибыль и доходы более чем в два раза.
К концу прошлого года активы EfTEN United Property Fund увеличились до 29,2 млн евро по сравнению с 27,5 млн евро годом ранее. На фотографии – генеральный директор фонда Кристьян Тамла.
  • К концу прошлого года активы EfTEN United Property Fund увеличились до 29,2 млн евро по сравнению с 27,5 млн евро годом ранее. На фотографии – генеральный директор фонда Кристьян Тамла.
  • Foto: Liis Treimann
В прошлом году EfTEN United Property Fund получил 3,57 млн евро чистой прибыли, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, и превысил прошлогодний результат на 1,95 млн евро. Чистая прибыль за прошлый год составила примерно 14% инвестированного капитала фонда и около 17% рыночной капитализации фонда, следует из биржевого сообщения.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026