Подписаться всего за 3.99 €
  • OMX Baltic−0,32%319,42
  • OMX Riga−2,65%907,54
  • OMX Tallinn−0,05%2 088,32
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,33
  • S&P 5000,64%6 983,61
  • DOW 300,96%49 360,66
  • Nasdaq 0,76%23 640,32
  • FTSE 1001,15%10 341,56
  • Nikkei 225−1,25%52 655,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,27
  • 02.02.26, 17:03

Три инвестиционные стратегии в эпоху ИИ: как найти перспективные акции

Инвестиционный эксперт считает, что вместо разговоров о пузыре вокруг искусственного интеллекта стоит сосредоточиться на компаниях, которые устраняют узкие места, используют ИИ в бизнесе или развиваются за пределами США.
Китай и Азия стремились создать собственный технологический суверенитет и во многом в этом преуспели. Партнер британской управляющей компании Baillie Gifford и инвестиционный эксперт Тим Гарратт видит будущие перспективные акции именно в странах Дальнего Востока.
  • Китай и Азия стремились создать собственный технологический суверенитет и во многом в этом преуспели. Партнер британской управляющей компании Baillie Gifford и инвестиционный эксперт Тим Гарратт видит будущие перспективные акции именно в странах Дальнего Востока.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Инвесторы рассуждают, лопнет ли пузырь вокруг искусственного интеллекта, когда это может произойти и существует ли пузырь вообще. Тем временем инвестиции сосредоточились в нескольких технологических компаниях, чья капитализация стремительно выросла.
