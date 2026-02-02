Три инвестиционные стратегии в эпоху ИИ: как найти перспективные акции
Инвестиционный эксперт считает, что вместо разговоров о пузыре вокруг искусственного интеллекта стоит сосредоточиться на компаниях, которые устраняют узкие места, используют ИИ в бизнесе или развиваются за пределами США.
Китай и Азия стремились создать собственный технологический суверенитет и во многом в этом преуспели. Партнер британской управляющей компании Baillie Gifford и инвестиционный эксперт Тим Гарратт видит будущие перспективные акции именно в странах Дальнего Востока.
Foto: Reuters/Scanpix
Инвесторы рассуждают, лопнет ли пузырь вокруг искусственного интеллекта, когда это может произойти и существует ли пузырь вообще. Тем временем инвестиции сосредоточились в нескольких технологических компаниях, чья капитализация стремительно выросла.
