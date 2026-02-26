Охваченный страхом американский рынок вынуждает инвесторов искать новые направления
На ставшем нервозным рынке США, по оценке эстонских аналитиков, ощущаются как признаки спада, так и ротация между секторами, поэтому инвесторам стоит тщательно пересмотреть защитные стратегии своих портфелей.
Инвестор года Пааво Сиймaнн отмечает важность портфельной стратегии в условиях нынешней нервозности на рынке.
Foto: Andras Kralla
Новый год для американского фондового рынка начался неровно. Индекс волатильности VIX, известный как «индекс страха», с начала года уже несколько раз превышал отметку 20, что говорит о растущих сомнениях инвесторов в дальнейшем направлении рынка после нескольких лет бычьего ралли.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В период, когда доля десяти крупнейших технологических компаний в индексе S&P 500 впервые превысила 40%, инвесторы все чаще задаются вопросом, не стали ли фонды, взвешенные по рыночной капитализации, чрезмерно зависимыми от динамики акций отдельных мегакорпораций.
Инвестиционный банк Goldman Sachs представил стратегию для софтверных акций: в ней он делает ставку на рост компаний, которые считаются устойчивыми к изменениям, вызванным развитием искусственного интеллекта, сообщает портал Seeking Alpha.
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.