  • OMX Baltic−1,44%313,01
  • OMX Riga0,12%898,62
  • OMX Tallinn−0,79%2 068,18
  • OMX Vilnius−1,23%1 380,07
  • S&P 500−0,8%6 890,84
  • DOW 30−0,09%49 439,4
  • Nasdaq −1,52%22 799,19
  • FTSE 1000,37%10 846,7
  • Nikkei 2250,29%58 753,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,59
  • 26.02.26, 19:32

Охваченный страхом американский рынок вынуждает инвесторов искать новые направления

На ставшем нервозным рынке США, по оценке эстонских аналитиков, ощущаются как признаки спада, так и ротация между секторами, поэтому инвесторам стоит тщательно пересмотреть защитные стратегии своих портфелей.
Инвестор года Пааво Сиймaнн отмечает важность портфельной стратегии в условиях нынешней нервозности на рынке.
  • Foto: Andras Kralla
Новый год для американского фондового рынка начался неровно. Индекс волатильности VIX, известный как «индекс страха», с начала года уже несколько раз превышал отметку 20, что говорит о растущих сомнениях инвесторов в дальнейшем направлении рынка после нескольких лет бычьего ралли.
