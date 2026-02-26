Деловые ведомости
  • OMX Baltic−1,44%313,01
  • OMX Riga0,12%898,62
  • OMX Tallinn−0,79%2 068,18
  • OMX Vilnius−1,23%1 380,07
  • S&P 500−0,83%6 888,34
  • DOW 30−0,11%49 428,62
  • Nasdaq −1,52%22 800,92
  • FTSE 1000,07%10 814,45
  • Nikkei 2250,29%58 753,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,79
  • 26.02.26, 16:24

Tallink Grupp возглавит Пеэп Ялакас

Совет AS Tallink Grupp избрал новым председателем правления концерна Пеэпа Ялакаса. Его полномочия начнутся 6 апреля 2026 года и продлятся три года. С завтрашнего дня, 27 февраля, правление концерна покидает Маргус Шульц, который продолжит работу в компании в качестве руководителя финского подразделения.
Пеэп Ялакас.
  • Пеэп Ялакас.
  • Foto: Raul Mee
По словам председателя совета AS Tallink Grupp Энна Панта, решение совета назначить Пеэпа Ялакаса новым председателем правления подтверждает намерение продолжать стратегическое развитие компании, укреплять конкурентоспособность в меняющейся экономической среде и создавать долгосрочную ценность для акционеров.
«Поскольку экспертиза Пеэпа Ялакаса тесно связана с финансовой сферой, ранее отвечавший за это направление Маргус Шульц возвращается в Финляндию, где продолжит работу в качестве руководителя Tallink Silja OY», – пояснил Пант.
Пеэп Ялакас с 2023 года является членом правления AS SEB Pank и руководителем направления корпоративного банкинга. За 20 лет он занимал в банке различные должности, в том числе возглавлял команды по работе с корпоративными клиентами и кредитное подразделение.

Статья продолжается после рекламы

Ялакас отметил, что присоединиться к Tallink – большая часть и ответственность: «Я сталкивался с Tallink и в своей прежней работе в банковском секторе и знаю, что это преданная делу и профессиональная команда. С нетерпением жду возможности внести вклад в последовательное развитие Tallink Grupp».
Действующий председатель правления Tallink Пааво Ныгене объявил о своем уходе на прошлой неделе. После вступления Пеэпа Ялакаса в должность Ныгене останется членом правления концерна до 22 мая. В состав правления Tallink также входят Пирет Мюрк-Дубуа, Элисе Нассар и Харри Ханшмидт.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

