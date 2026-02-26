Назад 26.02.26, 16:24 Tallink Grupp возглавит Пеэп Ялакас Совет AS Tallink Grupp избрал новым председателем правления концерна Пеэпа Ялакаса. Его полномочия начнутся 6 апреля 2026 года и продлятся три года. С завтрашнего дня, 27 февраля, правление концерна покидает Маргус Шульц, который продолжит работу в компании в качестве руководителя финского подразделения.

Пеэп Ялакас.

Foto: Raul Mee

По словам председателя совета AS Tallink Grupp Энна Панта, решение совета назначить Пеэпа Ялакаса новым председателем правления подтверждает намерение продолжать стратегическое развитие компании, укреплять конкурентоспособность в меняющейся экономической среде и создавать долгосрочную ценность для акционеров.

«Поскольку экспертиза Пеэпа Ялакаса тесно связана с финансовой сферой, ранее отвечавший за это направление Маргус Шульц возвращается в Финляндию, где продолжит работу в качестве руководителя Tallink Silja OY», – пояснил Пант.

Пеэп Ялакас с 2023 года является членом правления AS SEB Pank и руководителем направления корпоративного банкинга. За 20 лет он занимал в банке различные должности, в том числе возглавлял команды по работе с корпоративными клиентами и кредитное подразделение.

Ялакас отметил, что присоединиться к Tallink – большая часть и ответственность: «Я сталкивался с Tallink и в своей прежней работе в банковском секторе и знаю, что это преданная делу и профессиональная команда. С нетерпением жду возможности внести вклад в последовательное развитие Tallink Grupp».

Действующий председатель правления Tallink Пааво Ныгене объявил о своем уходе на прошлой неделе. После вступления Пеэпа Ялакаса в должность Ныгене останется членом правления концерна до 22 мая. В состав правления Tallink также входят Пирет Мюрк-Дубуа, Элисе Нассар и Харри Ханшмидт.