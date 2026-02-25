Деловые ведомости
  25.02.26, 18:00

Создатели «чудо-аккумулятора» представили первые результаты испытаний

Эстонско-финская компания, которая утверждает, что изобрела «Святой Грааль» для индустрии электромобилей, начала публиковать результаты тестов, которые должны подтвердить надежность разработки.
На прошедшей в январе крупнейшей в мире технологической выставке CES Donut Lab объявила о создании супербатареи.
  • На прошедшей в январе крупнейшей в мире технологической выставке CES Donut Lab объявила о создании супербатареи.
  • Foto: Steve Marcus/Reuters/Scanpix
В январе финско-эстонская Donut Lab вызвала резонанс заявлением о том, что первой в мире разработала аккумуляторы, которые до сих пор не могли создать даже инвестирующие миллиарды автопроизводители.
Неизвестная эстонско-финская компания Donut Lab заявила, что первой в мире разработала аккумуляторы, которые до сих пор не могли создать даже инвестирующие миллиарды автопроизводители. Эксперты, однако, относятся к чудо-аккумулятору скептически.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

