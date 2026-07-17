Падение сектора чипов и обвал акций Netflix потянули вниз американские фондовые индексы

Автор книги «Неудобная правда о деньгах» и бывший сотрудник крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Пол Подольски в интервью ДВ рассказывает, чем опасна слепая вера в индексные фонды, почему высокий доход не означает финансовой свободы и какие неудобные решения о деньгах рано или поздно приходится принимать каждому.