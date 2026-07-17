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Падение сектора чипов и обвал акций Netflix потянули вниз американские фондовые индексы

Торги на фондовых рынках США в пятницу начались с резкого снижения. На рынки давят продолжающиеся распродажи в полупроводниковом секторе и обвал акций Netflix после прогноза, оказавшегося хуже ожиданий.
Снижение технологического сектора и резкое падение акций Netflix привели к сильному снижению американских фондовых индексов на открытии торгов в пятницу.
  • Снижение технологического сектора и резкое падение акций Netflix привели к сильному снижению американских фондовых индексов на открытии торгов в пятницу.
  • Foto: AFP/Scanpix
Индекс технологического сектора Nasdaq Composite в первые минуты торгов снизился на 1,6%, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,8%, а промышленный индекс Dow Jones – 1%.
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