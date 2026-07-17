Падение сектора чипов и обвал акций Netflix потянули вниз американские фондовые индексы
Торги на фондовых рынках США в пятницу начались с резкого снижения. На рынки давят продолжающиеся распродажи в полупроводниковом секторе и обвал акций Netflix после прогноза, оказавшегося хуже ожиданий.
Автор книги «Неудобная правда о деньгах» и бывший сотрудник крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Пол Подольски в интервью ДВ рассказывает, чем опасна слепая вера в индексные фонды, почему высокий доход не означает финансовой свободы и какие неудобные решения о деньгах рано или поздно приходится принимать каждому.
Резкое обострение напряженности на Ближнем Востоке привело к росту цен на нефть и вновь усилило опасения по поводу инфляции. Кроме того, под сильным давлением продавцов оказались акции компаний, связанных с искусственным интеллектом.
Космическая компания Илона Маска SpaceX сегодня до открытия американского фондового рынка войдет в индекс Nasdaq 100. Это фактически вынудит многие фонды потратить миллиарды долларов на покупку акций компании.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.