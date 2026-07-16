Назад Кылварт: «Вместо того, чтобы мелочь по карманам тырить, лучше посмотреть, где лежат сотни миллионов» Бывшие министры финансов предложили способ, где достать лишние 100 миллионов евро. По мнению опрошенных ДВ политиков и предпринимателя Индрека Нейвельта, они предлагают паллиативные решения, не решающие проблему в корне.

Бывшие министры финансов Марк Вырклаэв и Айвар Сыэрд, ранее не поддерживавшие проект дополнительного госбюджета в финансовой комиссии Рийгикогу, в свою очередь предложили несколько мер, которые, по их мнению, сэкономят госбюджету 100 миллионов евро в год. ДВ попросил оценить эти предложения зампредседателя финансовой комиссии Андрея Коробейника, его однопартийца и потенциального мэра Таллинна, который предложенные меры непосредственно затрагивают, Михаила Кылварта, а также предпринимателя и бывшего банкира Индрека Нейвельта.

Нейвельт большую часть этих предложений поддерживает, но полагает, что долговременным решением проблем могла бы быть налоговая реформа. «Концертный зал Siuru в Тарту и вправду не нужен, - комментирует он предложение бывших министров поставить строительство этого объекта на паузу. - В городе есть кино, концертные залы, библиотека, кафе - все в шаговой доступности. Я не понимаю, зачем там строить что-либо еще», - говорит Нейвельт.

Не считает он нужным и финансировать расширение театра «Эстония» - еще один проект, с которым Вырклаэв и Сыерд рекомендуют подождать. «В ближайшие пять лет этому проекту не надо давать ни копейки, - убежден Нейвельт. - У них ничего не готово, даже нет проекта. Никто не знает: что строить, куда строить и строить ли вообще. Это не тот вопрос, который надо решать сегодня». Аналогично и со строительством Таллиннского киногородка: он считает, что с задачами, которые решал бы этот объект, сегодня уже может справиться искусственный интеллект.

Статья продолжается после рекламы

В числе прочего Март Вырклаэв предложил пересмотреть распределение подоходного налога между государством и местными самоуправлениями, сократив финансирование Таллинна. «Честно говоря, от некоторых проектов я тоже не в восторге, - констатирует лидер центристов, бывший и пока теоретически будущий мэр столицы Михаил Кылварт. - Однако попытка от них избавиться - это типичный пример “эксель-подхода”, когда просто посчитали цифры и даже не задумываются о том, какие будут долгосрочные последствия, как этот шаг повлияет на экономику. Мы это уже проходили: по такой же логике поднимали подоходный налог и налог с оборота, тем самым сократили потребление, ухудшили предпринимательскую среду и ухудшили экономический спад». Кылварт считает предложения Вырклаэва и Сыэрда слишком “бухгалтерскими”: они направлены на то, чтобы закрыть дыру в бюджете здесь и сейчас, но никак не решают проблему системно. «Наскрести сто миллионов за счет того, чтобы увеличить оплату за визит к врачу и сократить финансирование местных самоуправлений, которые должны оказывать услуги людям - это мышление в таком же ракурсе, как введение автоналога, который обвалил продажи автомобилей», - добавил он. Кылварт убежден, что гораздо больше денег уходит из бюджета из-за отмены налогового горба, попытки увеличить финансирование Rail Baltic и поддержать зеленую энергетику. «Отмена налогового горба создала дополнительные расходы в размере 600 миллионов евро в год - и государство под это еще и взяло дополнительный кредит! Я сам был не в восторге от налогового горба, но менять во время кризиса налоговую систему так, что у тебя образуется дыра в 600 миллионов, и ты ее закрываешь кредитом - разве это можно назвать разумным решением?» - задается вопросом Кылварт. Нейвельт тоже считает отмену налогового горба ключевой проблемой, вызвавшей большой дефицит госбюджета. Правда, в отличие от Кылварта, ратующего за прогрессивный налог, Нейвельт предлагает ввести налог на имущество и реформировать соцналог. «Он у нас начисляется только с зарплаты, и 35 лет назад, когда его вводили, это было разумно: не было дивидендов, не было аренды - ничего не было. А сегодня огромное количество людей получают дивиденды, доход с аренды или проценты по вкладам», - констатирует он изменение бизнес-климата в стране. «Это несправедливо, что налогом облагается только самый активный вид получения дохода - работа. А пассивный (дивиденды или аренда) - не облагается. Должно же быть наоборот!» - считает Нейвельт. Горячие новости В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю» Платформы довольны: водитель Bolt вероятно не будет считаться наемным работником «Золотая» идея живущих в Эстонии финнов принесла им миллионы KM Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

Статья продолжается после рекламы

Нейвельт предлагает распространить социальный налог на все виды дохода и при этом установить потолок соцналога в размере зарплаты президента. «И сразу не будет никаких проблем с тем, чтобы финансировать все эти больницы, лекарства и т.д. Из этого можно будет извлечь огромные деньги», - считает Нейвельт.

Вторая реформа, которую он предлагает - ввести налог на коммерческую недвижимость. «Богатые должны больше платить налоги. Никакого другого варианта нет», - считает он.

В Эстонии давно уже говорят, что в стране всего десять человек, понимающих, что такое бюджет. Никто не понимает, что там написано. Индрек Нейвельт предприниматель

Он также поддерживает идею бывших министров реформировать перенос неиспользованных средств из предыдущего госбюджета в следующий. «В Эстонии давно уже говорят, что в стране всего десять человек, понимающих, что такое бюджет. Никто не понимает, что там написано. Вот в конце прошлого года мы не тратили такие-то суммы. Какие суммы, куда, на какой срок? Айвар Сыэрд не понимает, Госконтроль не понимает. С этим нужно что-то делать», - разводит руками Нейвельт.

В то же время он не поддерживает введения налога на сверхприбыль банков, считая, что время уже упущено. «Уже не надо - проблемы такой нет. Она была актуальна в 2022 году когда из-за инфляции подняли процентные ставки, и в первые пару лет за счет этой меры госбюджет мог получить миллиард евро. Теперь проблемы высоких ставок нет: выросла конкуренция, и все уже нормально», - считает Нейвельт.

Кылварт же настаивает, что даже если госбюджет от банковского налога выиграет меньше, его все равно надо вводить. «За те три года, что мы это предлагаем, Euribor поднялся, упал и сейчас опять поднялся. За это время банковский налог ввели в Латвии, Литве и Польше. И да, раньше предполагаемый доход был бы 500 миллионов евро в год. Даже если он сейчас будет в два раза меньше, это все равно разумнее, чем автоналог», - говорит лидер центристов.

«Я вот слушаю эту историю: они говорят о том, что давайте повысим еще больше плату за визит к врачу, - комментирует Кылварт предложение Вырклаэва и Сыэрда увеличить плату за визит к специалисту, чтобы уменьшить очереди. - А при этом банки дополнительно обкладывать налогом не будем. Т.е. собирать по крохам из кармана людей - это нормально, а у банков взять дополнительные несколько миллионов, дескать “поздно”. А из кармана людей зато возьмем “во время”».

Точно так же он относится к предложению урезать финансирование таких муниципалитетов, как Таллинн, из госбюджета. «Такая же логика: у местных самоуправлений, которые обслуживают людей, мы деньги заберем, но при этом готовы выделить дополнительно 200 миллионов, чтобы увеличить темпы строительства Rail Baltic. И это при том, что мы точно знаем, что Латвия в сроки не уложится ни в каком случае. Мы вложим 200 миллионов, чтобы эта история просто стояла», - недоумевает Кылварт.

«Я прошу прощения за моветон, но вместо того, чтобы мелочь по карманам тырить, хорошо было бы посмотреть туда, где реально лежат сотни миллионов», - добавил он.

Статья продолжается после рекламы

Нейвельт также не поддерживает идею лишить Таллинн финансирования. «Это было бы несправедливо. Местные органы власти должны быть независимыми, поэтому нельзя делать так, чтобы сегодня одни выплаты, а завтра другие», - призывает он к большей стабильности.

Настоящее вредительство

Одной из статей госбюджета, куда могут “улететь” сотни миллионов евро, Кылварт считает планы правительства поддержать строителей ветропарков, гарантируя им инвестиции и нижний порог цены за электричество.

«Правительство говорит, что планирует построить пять газовых электростанций, которые будут включаться тогда, когда нужно компенсировать ветропарки. И оно будет компенсировать газовым электростанциям простой, когда сильный ветер, ветропаркам - когда его нет. То есть система обеспечения электроэнергии будет под двойным дотационным пакетом за счет потребителей», - говорит Кылварт, выступающий против того, чтобы в энергетическую политику вмешивалась идеология, а не анализ реальных цифр и данных.

«Есть ощущение, что сегодняшнее правительство делает все, что сланцевую энергетику потом было невозможно восстановить - на мой взгляд, это настоящее вредительство. Типичное нежелание видеть экономическую картину в целом. Сланец - не только источник энергии, но и системообразующий сектор экономики, где можно было бы вкладываться в науку, чтобы производство становилось более экологичным, и в развитие сектора для создания новых рабочих мест - все это бы возвращалось в государственную казну», - добавил он.

Но есть идея, с которой Кылварт соглашается: он считает отмену снижения налога на азартные игры для интернет-компаний разумным предложением.

Куда отменять? Поздно

Центрист и член финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник считает, что отменять финансирование строительства объектов в Таллинне и Тарту уже поздно. «Многие из предложений Вырклаэва и Сыэрда не очень содержательны. Например, предлагают отменить строительство концертного зала в Тарту. Но там уже, по сути, готов котлован, и что же: вместо парка город получит стройку еще на пять лет?» — задается вопросом председатель Пярнуского городского собрания.

Статья продолжается после рекламы

Он также указывает, что если сегодня отказаться от инвестиционных государственных программ, вернуться к ним через пару лет может быть куда дороже, и экономия окажется мнимой. «Из-за стагнации экономики стоимость строительства сейчас, по сути, находится примерно на уровне 2016–2017 годов. Именно сейчас можно довольно дешево заключить различные контракты и тем самым помочь экономике быстрее восстановиться. Через пару лет после смены власти экономика в любом случае начнет расти, и тогда строить станет гораздо дороже», — считает Коробейник.

Более реалистичным способом урезать госбюджет Коробейник считает урезание чиновничьего штата, что обещала сделать еще Кая Каллас: «В реальности же их число каждый год только росло. Вот там действительно можно найти несколько сотен миллионов евро».

Политик указывает, что несмотря на большое число сотрудников, по эффективности эстонская бюрократия уже уступает в эффективности некоторым другим странам ЕС: «Например, во Франции министерства теперь отвечают в среднем за три дня, тогда как в Эстонии речь идет о неделях»

Консенсус за счет госчиновников

При этом все трое опрошенных согласились с идеей Сыэрда и Вырклаэва сократить число отпускных дней для госслужащих с 35 до 28, принятых в частном секторе. «Я бы сделал исключение для учителей, - уточняет Нейвельт. - У них все-таки отпуск привязан к летним каникулам. А если это какой-то аналитик или чиновник Департамента статистики… Зачем?»