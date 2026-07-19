Назад В Киеве продолжаются протесты с требованием вернуть Федорова в Минобороны В центре Киева второй день подряд проходили массовые акции против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Участники протестов требовали вернуть его на должность главы ведомства, а также призывали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Утром в пятницу, 17 июля, на площади Ивана Франко собрались сотни человек, хотя основные акции были запланированы на вечер. К позднему вечеру число участников значительно выросло: площадь не смогла вместить всех протестующих, и люди заняли прилегающие улицы. 18 июля протесты продолжились.

Помимо возвращения Федорова в Минобороны, участники акций потребовали отправить в отставку Сырского и назначить на его место генерала Михаила Драпатого. Собравшиеся скандировали: «Сырский черт!», «Стояли, стоим и будем стоять!», исполняли гимн Украины, песню «Красная калина» и песню футбольных болельщиков о Владимире Путине. Участники принесли флаги Украины и Евросоюза, а также красно-черный флаг Украинской повстанческой армии.

Протесты начались после кадровых решений украинских властей. Отставка Михаила Федорова вызвала широкий общественный резонанс и критику, в том числе со стороны военных. Во второй день к демонстрациям присоединилось больше людей в военной форме и ветеранов российско-украинской войны.

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Один из военнослужащих рассказал корреспонденту DW , что в армии, по его мнению, несправедливо распределяются ресурсы, включая оружие и беспилотники. Он заявил, что некоторые подразделения получают больше техники, чем могут использовать, тогда как другим приходится обращаться за помощью к волонтерам. «У Сырского и его Генштаба есть любимчики, которым он дает все, а большинство страдает», — сказал военный.

Участники протестов называли Федорова одним из наиболее эффективных руководителей оборонного ведомства последних лет. Некоторые из них также выражали недовольство управлением армией и заявляли, что связывают с Федоровым реформирование и модернизацию Вооруженных сил Украины.

Протестующие сообщили, что намерены продолжить акции в последующие дни.