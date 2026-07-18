Взрывной рост эстонского производителя дронов: выручка увеличилась почти в 28 раз

Война России против Украины подтолкнула оборонную промышленность Эстонии к взрывному росту – в прошлом году выручка нескольких компаний достигла рекордных показателей, в отдельных случаях увеличившись в десятки и даже сотни раз.
Donut Lab, заявившая о создании революционного твердотельного аккумулятора, займется в Эстонии разработкой дронов для оборонной промышленности и гражданского применения. На эти цели компания получила от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) субсидию в размере почти 1,3 млн евро.
Война России против Украины подтолкнула оборонную промышленность Эстонии к взрывному росту – в прошлом году выручка нескольких компаний достигла рекордных показателей, в отдельных случаях увеличившись в десятки и даже сотни раз.
Украина и Европейский Союз подписали соглашение о сотрудничестве в производстве военных беспилотников. Об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила 15 июля во время визита в Киев.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.