Назад Swedbank придется заплатить крупный штраф Swedbank заключил соглашение с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) и должен выплатить ведомству штраф в размере 43,6 млн евро за предоставление недостаточной информации.

Штраф связан с двумя случаями неполного предоставления информации – в 2016 и 2018 годах, пишет Dagens Industri. Расследования в отношении банка начались в 2019 году и проводились в Швеции, Эстонии и США. Проверялась работа Swedbank по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также передача информации в период с 2007 по 2019 год.