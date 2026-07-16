Swedbank придется заплатить крупный штраф

Глава Swedbank Йенс Хенрикссон заявил, что расследование DFS касается событий десятилетней давности. «Теперь мы можем оставить эту историю в прошлом».
Foto: TT News Agency/Scanpix
Штраф связан с двумя случаями неполного предоставления информации – в 2016 и 2018 годах, пишет Dagens Industri. Расследования в отношении банка начались в 2019 году и проводились в Швеции, Эстонии и США. Проверялась работа Swedbank по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также передача информации в период с 2007 по 2019 год.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Второй по величине банк Швеции Swedbank сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование в отношении банка без применения санкций. Это означает завершение одного из трех расследований, начатых в США в связи с подозрениями в отмывании денег.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.