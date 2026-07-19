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Прибыль оборонной компании с участием немецкого «единорога» выросла в пять раз

В прошлом году бизнес производителя гиростабилизированных оптико-электронных систем Hevi Optronics рос как на дрожжах – выручка компании увеличилась на 173%, а прибыль – в пять раз.
В прошлом году оборонная компания Hevi Optronics увеличила выручку на 173%. На фото – руководитель компании Кристьян Тиймус.
  • В прошлом году оборонная компания Hevi Optronics увеличила выручку на 173%. На фото – руководитель компании Кристьян Тиймус.
  • Foto: Andras Kralla
Выручка Hevi Optronics достигла почти 27 млн евро, а операционная прибыль выросла в пять раз – с 1,5 млн до 7,5 млн евро. Чистая прибыль была примерно на том же уровне, что и операционная.
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