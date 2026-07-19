Прибыль оборонной компании с участием немецкого «единорога» выросла в пять раз

Война России против Украины подтолкнула оборонную промышленность Эстонии к взрывному росту – в прошлом году выручка нескольких компаний достигла рекордных показателей, в отдельных случаях увеличившись в десятки и даже сотни раз.
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
Портал Tööstusuudised уже третий год подряд готовит обзор новых заводов и производственных зданий, строящихся в Эстонии. В этом году на карту нанесены 23 проекта, почти все из которых находятся на стадии строительства или близки к завершению.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.