Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,27%311,79
  • OMX Riga−0,64%916,96
  • OMX Tallinn−0,04%2 116,49
  • OMX Vilnius0,62%1 495,75
  • S&P 5000,38%7 543,59
  • DOW 300,02%52 508,27
  • Nasdaq 0,9%26 107,01
  • FTSE 1000,3%10 529,39
  • Nikkei 2250,74%67 743,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,58
  • OMX Baltic0,27%311,79
  • OMX Riga−0,64%916,96
  • OMX Tallinn−0,04%2 116,49
  • OMX Vilnius0,62%1 495,75
  • S&P 5000,38%7 543,59
  • DOW 300,02%52 508,27
  • Nasdaq 0,9%26 107,01
  • FTSE 1000,3%10 529,39
  • Nikkei 2250,74%67 743,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,58

«Золотая» идея живущих в Эстонии финнов принесла им миллионы

Рост цен на золото и нехватка денег у населения создали идеальные условия для бизнеса двух живущих в Эстонии друзей из Финляндии и принесли им многомиллионную прибыль.
Автомобиль компании с рекламными наклейками останавливается в разных населенных пунктах по всей Финляндии.
  • Автомобиль компании с рекламными наклейками останавливается в разных населенных пунктах по всей Финляндии.
  • Foto: Kultakiertue
Основанная в 2024 году компания Kultakiertue Oy в прошлом году получила 9,4 млн евро чистой прибыли. По итогам первого финансового года на счетах компании находилось 2,8 млн евро, а на выплату дивидендов можно было направить 2,9 млн евро, пишет Kauppalehti. В этом году владельцы планируют вывести из компании 700 000 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 10.07.26, 15:51
Финская компания заключила с немцами миллиардную сделку: «Одна из крупнейших в Европе в своем роде»
Финская энергетическая компания Nordic Ren-Gas заключила с Германией сделку на 1 млрд евро по продаже e-метана. Это одна из крупнейших сделок такого рода в Европе.
Интервью
  • 08.07.26, 06:00
Финский предприниматель: Финляндия застряла в комфорте, а Эстония все еще хочет расти
Недвижимость в Таллинне будет стоить дороже, чем в Хельсинки, новая Nokia в Финляндии вряд ли появится, искусственный интеллект является историческим шансом для предпринимателей, а главный закон бизнеса остается неизменным, считает финский предприниматель и соавтор книги об успешном выходе из стартапов Маттиас Мяэнпяа.
Новости
  • 03.07.26, 10:30
Финский стартап с участием эстонского инженера вышел на биржу США
Финский стартап IQM Quantum Computers, совладельцем которого является эстонский инженер Йоханнес Хейнсоо, стал первой европейской квантовой технологической компанией, вышедшей на биржу США.
Новости
  • 21.06.26, 15:12
Lamborghini, криптовалюта и быстрые деньги: как финфлюенсеры заманивают молодых инвесторов
Финансовые инфлюенсеры привлекают молодых и неопытных инвесторов демонстрацией роскошной жизни – от частных самолетов и Lamborghini до платных инвестиционных курсов.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.07.26, 14:15
Китайский автопроизводитель BYD ищет место для второго завода в Европе
2
Эпицентр
  • 13.07.26, 08:55
Выигравший заманчивый тендер строитель потерпел крах. Из фирмы вывели сотни тысяч евро
3
Новости
  • 13.07.26, 12:02
Merko нашла инвестора для военного проекта на 373 млн евро
4
Новости
  • 13.07.26, 18:34
Глава крупнейшего автопроизводителя ЕС подтвердил необходимость массовых увольнений
5
Новости
  • 11.07.26, 10:42
Производитель модульных домов удвоил выручку и вернулся к прибыли. «Непростые решения себя оправдали»
6
Эпицентр
  • 13.07.26, 06:00
«В мире стало больше миллионеров – это наша целевая аудитория». Как идут дела у эстонских экспортеров?

Последние новости

Биржа
  • 14.07.26, 18:42
Инфляция в США показала самое сильное снижение за шесть лет
Новости
  • 14.07.26, 18:14
«Золотая» идея живущих в Эстонии финнов принесла им миллионы
Новости
  • 14.07.26, 17:13
Рада утвердила отставку Свириденко с поста премьера Украины
Новости
  • 14.07.26, 16:51
Оборот Põhjakeskus в Раквере снизился, но прибыль сохранилась
Биржа
  • 14.07.26, 16:27
Переживший выгорание Мартин Сокк: «Мне осточертело все, что связано с финансами»
Биржа
  • 14.07.26, 14:36
Samsung рассматривает возможность выхода на биржу США
Новости
  • 14.07.26, 13:29
Суд приговорил прокурора к условному сроку
Mнения
  • 14.07.26, 13:05
Предприниматель: классическая модель гостиничного бизнеса больше не работает

Сейчас в фокусе

В Тарту тендер на давно запланированные работы на улице Тульби выиграла начинающая компания Taristuproff, пообещавшая выполнить их за 660 000 евро. Однако в итоге городу пришлось привлечь другого подрядчика. Поэтому дорожное покрытие на улице появилось зимой, а не осенью.
Эпицентр
  • 13.07.26, 08:55
Выигравший заманчивый тендер строитель потерпел крах. Из фирмы вывели сотни тысяч евро
Глава Harju Elekter подтверждает: спрос на эстонское электрооборудование растет
Эпицентр
  • 13.07.26, 06:00
«В мире стало больше миллионеров – это наша целевая аудитория». Как идут дела у эстонских экспортеров?
Экономист, инвестор и автор книг Кристьян Лийвамяги, выступавший последним на Инвестиционном фестивале, представил одну из самых эмоциональных речей мероприятия. После ее окончания украдкой вытирали слезы не только слушатели, но и сам выступавший.
Биржа
  • 13.07.26, 07:00
Кристьян Лийвамяги – о болезненных потерях: миллионный портфель ничего не значит, если в жизни нет равновесия
Входящая в концерн Merko Ehitus компания UAB Merko Statyba привлекла инвестора и банки для реализации частей B и C военного городка Руднинкай и заключила контракты на проектирование и строительство общей стоимостью 372,7 млн евро. На фото – строительство квартала Веэренни.
Новости
  • 13.07.26, 12:02
Merko нашла инвестора для военного проекта на 373 млн евро
«2025 год стал для Yook переломным», – говорится в отчете компании. На фото – исполнительный директор Yook Катрe Кываск.
Новости
  • 13.07.26, 13:30
Убыточный производитель овсяных напитков почти утроил оборот: «Год стал переломным»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 13.07.26, 15:28
ЕС принял пакет санкций против России: под ограничения попали VK и хакеры ФСБ
Если уж мечтать, то по-крупному. Если бы все звезды идеально сошлись, размер моего портфеля вскоре мог бы начинаться уже с цифры девять.
Инвестор Тоомас
  • 13.07.26, 15:18
Инвестор Тоомас: в моем портфеле скрыт потенциал роста почти на 150 000 евро
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
  • KM
Content Marketing
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026