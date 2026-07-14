«Золотая» идея живущих в Эстонии финнов принесла им миллионы

Автомобиль компании с рекламными наклейками останавливается в разных населенных пунктах по всей Финляндии.
Foto: Kultakiertue
Основанная в 2024 году компания Kultakiertue Oy в прошлом году получила 9,4 млн евро чистой прибыли. По итогам первого финансового года на счетах компании находилось 2,8 млн евро, а на выплату дивидендов можно было направить 2,9 млн евро, пишет Kauppalehti. В этом году владельцы планируют вывести из компании 700 000 евро.
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Недвижимость в Таллинне будет стоить дороже, чем в Хельсинки, новая Nokia в Финляндии вряд ли появится, искусственный интеллект является историческим шансом для предпринимателей, а главный закон бизнеса остается неизменным, считает финский предприниматель и соавтор книги об успешном выходе из стартапов Маттиас Мяэнпяа.
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