Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»

Хакерам северо-корейской группировки Lazarus Group удалось взломать систему зарегистрированного в Эстонии криптовалютного сервиса CoinsPaid через фальшивое собеседование о работе. После взлома, стоившего фирме 37 млн долларов, компания обещает нарастить инвестиции во внутреннюю безопасность и провести внешний секьюрити-аудит.
Базирующаяся в Эстонии криптокомпания CoinsPaid стала жертвой хакеров – взломщики похитили десятки миллионов долларов. В компании не исключают, что атака была вызвана ее проукраинской позицией – следы ведут в Северную Корею, одного из немногих оставшихся у России союзников.
Действующая в Таллинне криптокомпания CoinsPaid подала в полицию заявление, в котором утверждает, что хакерская группировка Lazarus Group, которую исследователи связывают с правительством Северной Кореи, нанесла им ущерб на сумму почти в 34 млн евро.
Финтех-компания с украинскими корнями CoinsPaid сняла офис на 730 квадратных метров в квартале Porto Franсo, но на работу туда ходят всего шесть человек. Нанять в Эстонии айтишников оказалось не так-то просто.