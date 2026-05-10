Офис в Петербурге, суд в Таллинне, сотрудников нет: криптовалютная битва за миллион продолжается

Проигравший суд бывший «криптокороль» Дмитрий Васильев подал апелляцию. Пока он копит на пошлину, сидя под домашним арестом в США, ДВ обнаружили, что эстонская компания Riedella потеряла в 13 раз больше, чем тот миллион, который она потребовала. Суды идут в трех разных странах, и в них фигурируют имена, хорошо известные в мире международной киберпреступности и отмывания денег.
- Российский «криптокороль» Дмитрий Васильев (слева) проиграл эстонской компании, принадлежащей российскому бизнесмену Антону Рудову (справа) в эстонском суде. Параллельно идут и суды в других странах с другими участниками.
В феврале Харьюский уездный суд вынес решение
против Дмитрия Васильева – бывшего владельца крупнейшей российской криптобиржи Wex. Победила в тяжбе эстонская компания Riedella OÜ
, принадлежащая российскому предпринимателю Антону Рудову, чей бизнес на родине связан с поставками IT-оборудования силовым структурам. Суд постановил взыскать с Васильева почти миллион евро – компенсацию за «компьютерное преступление» 2019 года.
Но Васильев не сдается, он намерен добиться пересмотра решения. «Подаем апелляцию – коплю на пошлину», – говорит Васильев. Технически апелляция уже подана, поправляет его адвокат, партнер S&K Legal Ирина Попова: «Она подана, сейчас стадия решения вопроса о ее принятии к производству». Госпошлина за такую апелляцию немалая – порядка 35 000 евро, поскольку считается от суммы иска. Бывшему «криптокоролю» сейчас не так-то просто собрать эти деньги: счет заблокированы, поскольку он находится в США под домашним арестом совершенно по другому делу – американские власти подозревают его в причастности к схемам отмывания денег через Wex.
Дмитрия Васильева связывали с российским православным олигархом Константином Малофеевым – его структурам отошла криптобиржа
Васильева Wex, появившаяся на обломках BTC-e в 2017 году.
Wex входила в топ-20 самых популярных криптобирж мира, ее суточный оборот составлял $80 млн. Но затем и Wex ушла в крутое пике. В начале лета 2018 года Дмитрий Васильев заявил, что намерен продать биржу. Покупателем должен был выступить Дмитрий Хавченко – бывший киевский предприниматель, воевавший в Донбассе на стороне ДНР под позывным «Морячок», но официальное юрлицо оформили на дочь Хавченко. Журнал РБК писал
, что за покупкой может стоять предприниматель Константин Малофеев.
Сам Васильев говорит, что бизнес у него отобрали.
Неясными выглядят и обстоятельства дела, проигранного им в Таллинне, и как удалось обнаружить ДВ, речь идет о суммах, значительно превышающих тот миллион, за который с Васильевым судилась Riedella.
Офис в Питере, компания в Таллинне
Согласно материалам эстонского дела, 27 июня 2019 года сотрудник Riedella OÜ Андрей Вересов получил по электронной почте троянский вирус. Он случайно заразил компьютер своего коллеги Даниила Булиткина, на котором была установлена программа удаленного доступа к аккаунтам компании на криптовалютных биржах Binance и Huobi. Аккаунты оставались открытыми – это позволило кому-то действовать удаленно, минуя двухфакторную идентификацию.
Кража произошла через две недели после взлома. С пользовательского счета на Binance было сделано пять транзакций: 199,9995 BTC, 199,9995 BTC, 2499,99 ETH, 3999,99 ETH и 999 998,1 USDT. С Huobi — еще три: 199,9995 BTC, 199,9995 BTC и 79,9995 BTC.
Технически это было возможно, поясняет сама биржа. «Если устройство скомпрометировано вредоносным ПО или несанкционированными инструментами удаленного доступа или если пользователь добровольно предоставляет удаленный доступ третьему лицу, то злоумышленник может работать в уже аутентифицированной пользовательской сессии без дополнительного запроса двухфакторной аутентификации для каждого отдельного действия», — прокомментировала ДВ представительница Binance Даша Головина.
В эстонских документах не говорится, где именно разворачивались события. Но это становится ясно, если обратиться к параллельному российскому делу. ДВ ознакомились с протоколом допроса Андрея Вересова, данного им российскому следствию в качестве свидетеля.
Судя по всему, он понятия не имел, что работал на эстонскую компанию: устроился по объявлению в офисе в «Атлантик Сити» в Санкт-Петербурге, где на двери не было даже таблички с названием фирмы. Там, свидетельствует он в материалах дела, ему рассказали, что владелец компании – Григорий Фишман. Вересов якобы часто видел его в офисе, но лично не общался.
Григорий Фишман – российский предприниматель, венчурный партнер в LongeVC
и Pretiosum Ventures. Российские СМИ
со ссылкой на документы Высокого суда Лондона называют его владельцем биржи HitBTC, кошелька Freewallet и крупнейшего отраслевого медиа Cointelegraph. Согласно эстонскому коммерческому регистру, к Riedella OÜ он отношения не имеет. Зато входит в наблюдательный совет другой эстонской компании – Aintellmath, занимающейся консультированием по математике и программированию. По данным отчетов, она никогда не вела активной деятельности. Связаться с Фишманом ДВ не удалось.
Вересов, суть работы которого заключалась в анализе эффективности трейдеров, иногда работал из дома, для этого ему выдали ноутбук с ярлыком программы удаленного доступа и открыли Google-таблицу с логинами и паролями от 200–300 личных кабинетов на криптобиржах. Этой таблицей, по его словам, пользовались все трейдеры и сотрудники отдела.
В июле 2019 года Вересову позвонил его начальник, Даниил Булиткин, и попросил срочно сменить пароли. Что он и сделал. А когда пришел в офис, то увидел, что несколько компьютеров вышли из строя – над ними работала техподдержка. «Произошел взлом системы», – коротко объяснил Булиткин.
Позже компьютеры и ноутбуки, фигурировавшие в деле как вещественные доказательства, были переправлены в Эстонию – по месту регистрации Riedella OÜ, утверждает Васильев. Свой ущерб эстонская компания оценила почти в миллион.
Запутанный испанский след
Помимо эстонского и российского разбирательств существует еще одно – в Испании, где Васильев проживал в 2019 году. Там расстановка сил отличается: если в Эстонии Riedella – жертва, а Васильев – пока виновник (по решению первой инстанции), то в Испании трое лиц обвиняют друг друга в краже у Riedella 12 миллионов евро. И заодно – в покушении на убийство.
Иск в Испании подал некто Алексей Смирнов (ранее Ключанов
), обвинив некоего Дениса Катану в угрозах и вымогательстве. Васильев в испанском деле фигурирует только как соучастник.
Уроженец России Денис Катана, он же украинский хакер Денис Токаренко, обвинялся в Испании
в отмывании денег для российской мафии с помощью биткоинов. Его называли
одним из лидеров хакерской группировки Carbanak (в США Fin7), взломавшей тысячи компьютерных систем и укравшей миллионы номеров кредитных и дебетовых карт. В 2018 году Катана был задержан по обвинению в краже с помощью компьютерных программ более $1 млрд, которые затем были отмыты с помощью криптовалюты. В 2021 году он был приговорен к 4 годам тюрьмы. Теперь Катана сотрудничает с испанским следствием по делу о краже у Riedella.
Полный тезка Алексея Смирнова фигурировал в сети
в связи с тем же громким делом Fin7. В том числе звучали предположения, что именно он был лидером этой хакерской группировки.
В ходе испанского дела, по которому Васильев проходит соучастником, защита Катаны утверждает, что Смирнов сфабриковал обвинения, чтобы нейтрализовать своего бывшего подельника, который начал сотрудничать с Riedella и правоохранительными органами в расследовании кражи. По версии адвоката, Смирнов тайно перевел 300 биткоинов (около 3 млн евро) на собственный кошелек, что послужило причиной конфликта.
В испанских документах по делу Дмитрия Васильева упоминается и Григорий Фишман, он назван там, как «socio comercial» эстонской Riedella – что может означать как делового партнера, так и совладельца. В эстонском коммерческом регистре, повторим, он к компании отношения не имеет.
- Фото страницы испанского дела, где сообщается, что Григорий Фишман, деловой партнер (или собственник) эстонской компании Riedella OÜ - жертва кибератаки, совершенной господами Смирновым и Васильевым, которого можно вызвать в суд через данное юридическое представительство - и далее следует таллиннский адрес Riedella.
Как во всем этом замешана Эстония?
Единственная очевидная связь произошедшей в Петербурге кражи с Эстонией – юридический адрес Riedella OÜ. Офис – в России, сотрудники – там же, торговля – на иностранных биржах, деньги – в крипте, персонажей связывают судебные процессы, в которых фигурируют лица, связанные с международным хакерством и отмыванием денег. Но один из судов состоялся в Таллинне, и точка в этой истории еще не поставлена.
«Кажется, что Эстония просто оказалась удобным местом для создания OÜ и хранения криптовалюты: за пределами России, нет подоходного налога на нераспределенную прибыль», – говорит финансовый эксперт, партнер Valuation Services Алар Войтка.
Отчетность Riedella однозначна: расходов на рабочую силу нет, сотрудников нет. Между тем в материалах эстонского дела упомянуты как минимум двое – Вересов и Булиткин, связаться с которыми ДВ не удалось. Российские показания Вересова описывают полноценный офис с трейдерами, отделом кадров, техподдержкой и бухгалтерией.
«Возможно, юридически им выплачивала зарплату другая компания с тем же владельцем», – рассуждает Алар Войтка. Проверить это не смогут даже российские службы – зарплаты в России, судя по показаниям Вересова, выплачивались наличными.
Почему компания потеряла 13 миллионов, а требовала вернуть только один? На этот вопрос у финансового эксперта есть прагматичный ответ. «Сумма иска может составлять всего миллион против частного лица, поскольку это то, что они считали потенциальным доходом. Государственная пошлина увеличивается с суммы гражданского иска, и нет смысла требовать 13 миллионов, если они видят, что эти деньги не будут взысканы. Это не означает, что компания не потеряла более десяти миллионов из-за потери доступа к биткоинам», – объясняет Алар Войтка.
Тот факт, что сумма превышает оборот, указанный в годовых отчетах, также, по его словам, не противоречит законам: «Покупка биткоинов будет считаться не оборотом компании, а финансовой транзакцией, подобной, например, депозиту».
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег тоже не нашло ничего странного ни в том, что у формально «безлюдной» Riedella вдруг обнаружились сотрудники – не в регистре, а в судебных материалах, ни в том, что у компании с оборотом в несколько десятков тысяч евро украли 13 миллионов. «Цена биткоина значительно колеблется. Поскольку рост за последние пять лет составил более 10%, это также может привести к различиям в суммах, оцененных в разное время», – ответила представительница бюро Ынне Метс.
Комментировать конкретный случай бюро отказалось, сославшись на конфиденциальность.
Представитель Riedella также не ответил на дополнительные вопросы ДВ.
Налогово-таможенный департамент тоже воздержался от комментариев: «Информация о каждом конкретном налогоплательщике и возможных процедурах защищена налоговой тайной, которую мы обязаны соблюдать».
