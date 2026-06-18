Дорошенко видит в секторе ПО редкую возможность для покупки. «Я ждал этого пять лет»

Опрос инвесторов: что купить с прицелом на десять лет?

Инвесторы, участвовавшие в опросе Äripäev, верят в искусственный интеллект и смотрят в сторону американского технологического сектора, хотя в одном его сегменте видят признаки пузыря. В основном они держатся подальше от двух направлений.