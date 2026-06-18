Дорошенко видит в секторе ПО редкую возможность для покупки. «Я ждал этого пять лет»
Хотя американский фондовый рынок в целом рекордно дорогой и сохраняется риск более серьезной коррекции, акции некоторых компаний в сфере программного обеспечения после сильного падения стали необъяснимо дешевыми, заявил трейдер Игорь Дорошенко.
Трейдер Игорь Дорошенко предупредил, что на американском фондовом рынке вскоре может начаться более серьезная коррекция.
Foto: Simo Sepp
По словам Дорошенко, акции производителей чипов сильно выросли и стали дорогими, но многие компании в сфере программного обеспечения за это время пережили сильное падение. «Я ждал этого момента пять лет, и теперь их отдают по очень хорошим ценам», – отметил трейдер.
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