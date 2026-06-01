Инвестор Тоомас: портфель обновил рекорд – за пять месяцев почти достигнута цель на год

В мае мой портфель активно рос, а главным драйвером стали американские технологические акции.
В мае мой портфель рос прежде всего за счет американского технологического сектора, а лидером по доходности стали акции производителя чипов памяти Micron. О масштабе роста говорит и то, что в прошлом месяце в портфеле не было ни одной крупной просадки, которая могла бы потянуть его вниз.
Акции производителя чипов Micron Technology, которые с начала года выросли на 250%, сегодня перед началом торгов впервые поднялись выше отметки 1000 долларов. На прошлой неделе рыночная стоимость компании превысила триллион долларов.
Технологический гигант Nvidia снова превзошел прогнозы аналитиков, показав за последний квартал фантастические темпы роста и выручку. Мое личное состояние благодаря этому выросло настолько, что я мог бы с облегчением выпрямить спину и убрать ногу с педали газа.
Хотя свою долю в Ampler Bikes я, по сути, уже давно списал в убыток, с последним заявлением о банкротстве это стало официальным. От моей инвестиции в Ampler Bikes на 5000 евро осталось 2 евро, и даже это кажется оптимистичной оценкой.
