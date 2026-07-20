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Латвийские кредитные компании значительно увеличили объемы кредитования

Латвийская кредитная компания Eleving Group в первом полугодии увеличила объем выдачи займов почти на 50%. Основным драйвером результатов DelfinGroup стал сегмент потребительского кредитования.
Генеральный директор Eleving Group Модестас Судниус. Во втором квартале темпы роста компании ускорились. Если в первом квартале компания выдала займы на 144,6 млн евро, то во втором квартале объем кредитования достиг 164,1 млн евро.
  • Генеральный директор Eleving Group Модестас Судниус. Во втором квартале темпы роста компании ускорились. Если в первом квартале компания выдала займы на 144,6 млн евро, то во втором квартале объем кредитования достиг 164,1 млн евро.
  • Foto: Andras Kralla
Eleving Group, акции которой котируются на биржах Франкфурта и Риги, в первом полугодии этого года выдала займы на сумму 308,7 млн евро. По данным компании, это на 46,4% больше, чем годом ранее.
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