Латвийские кредитные компании значительно увеличили объемы кредитования

По словам управляющего партнера Nuve Partners Райко Ури, хорошая сделка в коммерческой недвижимости рождается не при просмотре объявлений на порталах и не при подсчете доходности в Excel, а через знание рынка, арендаторов и договоров. Его опыт показывает: к успеху приводит не одна чудесная сделка, а умение избегать крупных ошибок.