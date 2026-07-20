Назад Leibur вышел в прибыль и выплатил владельцам 7 млн евро дивидендов Выручка производителя хлебобулочных изделий Leibur в прошлом году осталась практически неизменной, однако компания вышла из убытка и перечислила владельцам крупные дивиденды, полученные от дочерней компании.

Выручка Leibur в прошлом году достигла 30 млн евро, а операционная прибыль составила почти 0,2 млн евро. Годом ранее компания получила операционный убыток в размере 1,3 млн евро. Производителю хлеба также удалось выйти из чистого убытка в 3,6 млн евро и завершить год с чистой прибылью в 7,1 млн евро.