Leibur вышел в прибыль и выплатил владельцам 7 млн евро дивидендов
Выручка производителя хлебобулочных изделий Leibur в прошлом году осталась практически неизменной, однако компания вышла из убытка и перечислила владельцам крупные дивиденды, полученные от дочерней компании.
Самые известные бренды Leibur на эстонском рынке – Rukkipala, Leiburi Röst, Leiburi Ruks и Leiburi Kuldne. Фото иллюстративное.
Foto: Andres Haabu
Выручка Leibur в прошлом году достигла 30 млн евро, а операционная прибыль составила почти 0,2 млн евро. Годом ранее компания получила операционный убыток в размере 1,3 млн евро. Производителю хлеба также удалось выйти из чистого убытка в 3,6 млн евро и завершить год с чистой прибылью в 7,1 млн евро.
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