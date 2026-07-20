Лев Долгачев инвестировал 400 000 евро в акции на Балтийской бирже
Инвестор Лев Долгачев за два дня купил акции EfTEN Real Estate Fund на 400 000 евро. По его словам, их цена снижается под давлением продаж литовских пенсионных фондов, которые уходят с балтийского рынка.
На состоявшемся во вторник собрании акционеров EfTEN Real Estate Fund была озвучена цель – выплачивать с каждым годом все более высокие дивиденды. «Повышать их буквально по одному центу мы, конечно, не будем, но и не ждите, что в следующем году это будет 5 евро», – пояснил глава компании Вильяр Аракас.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.