Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,41%313,26
  • OMX Riga0,21%912,66
  • OMX Tallinn0,49%2 126,43
  • OMX Vilnius0,04%1 506,89
  • S&P 5000,24%7 475,94
  • DOW 30−0,28%52 001,7
  • Nasdaq 0,59%25 670,78
  • FTSE 100−0,71%10 524,76
  • Nikkei 225−4,03%64 141,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,7
  • OMX Baltic0,41%313,26
  • OMX Riga0,21%912,66
  • OMX Tallinn0,49%2 126,43
  • OMX Vilnius0,04%1 506,89
  • S&P 5000,24%7 475,94
  • DOW 30−0,28%52 001,7
  • Nasdaq 0,59%25 670,78
  • FTSE 100−0,71%10 524,76
  • Nikkei 225−4,03%64 141,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,7

Лев Долгачев инвестировал 400 000 евро в акции на Балтийской бирже

Инвестор Лев Долгачев за два дня купил акции EfTEN Real Estate Fund на 400 000 евро. По его словам, их цена снижается под давлением продаж литовских пенсионных фондов, которые уходят с балтийского рынка.
«Когда на рынке есть крупный продавец, цена акций постоянно находится под давлением», – сказал Лев Долгачев.
  • «Когда на рынке есть крупный продавец, цена акций постоянно находится под давлением», – сказал Лев Долгачев.
  • Foto: Äripäev/Scanpix Baltics
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 30.04.26, 12:19
EfTEN увеличил прибыль и готовится к покупке торгового центра Magistral
EfTEN Real Estate Fund в первом квартале заметно увеличил доходы и заработал больше прибыли, чем прежде. Кроме того, фонд готовится приобрести торговый центр Magistral в Таллинне.
Новости
  • 22.04.26, 17:01
Eften и YIT продолжат развитие жилого проекта в Каунасе
Фонд Eften создал совместное предприятие со строительной компанией YIT, чтобы продолжить развитие жилого района в Каунасе.
Биржа
  • 07.04.26, 16:25
Вильяр Аракас: мы хотим увеличивать дивиденды EfTEN каждый год
На состоявшемся во вторник собрании акционеров EfTEN Real Estate Fund была озвучена цель – выплачивать с каждым годом все более высокие дивиденды. «Повышать их буквально по одному центу мы, конечно, не будем, но и не ждите, что в следующем году это будет 5 евро», – пояснил глава компании Вильяр Аракас.
Биржа
  • 16.03.26, 10:44
Eften готовится к листингу новых акций
Eften Real Estate Fund, акции которого котируются на Таллиннской бирже, готовится к листингу новых акций.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 18.07.26, 10:15
Переехавшие из России в Эстонию предприниматели: выгоднее работать честно
2
Новости
  • 17.07.26, 18:55
В Кунда может появиться грибной завод стоимостью 50 млн евро
3
Новости
  • 19.07.26, 12:35
Взрывной рост эстонского производителя дронов: выручка увеличилась почти в 28 раз
4
Новости
  • 16.07.26, 18:00
Swedbank придется заплатить крупный штраф
5
  • KM
Content Marketing
  • 24.04.26, 08:58
«Фруктовая пятница» в Selver каждую неделю дарит скидку 15% на свежие товары
6
Новости
  • 18.07.26, 12:31
Отт Тянак получил от своей компании 2,25 млн евро дивидендов

Последние новости

Биржа
  • 20.07.26, 19:01
Лев Долгачев инвестировал 400 000 евро в акции на Балтийской бирже
Биржа
  • 20.07.26, 18:07
Крупные акционеры и бывшие топ-менеджеры LHV начали продавать акции
Новости
  • 20.07.26, 17:06
Киногородок за 16 млн евро: Йыхви рассчитывает выйти на международный кинорынок
Инвестор Тоомас
  • 20.07.26, 16:27
Инвестор Тоомас: акции Nike упали на 40%, но это не столь выгодная покупка, как кажется
Новости
  • 20.07.26, 14:30
Leibur вышел в прибыль и выплатил владельцам 7 млн евро дивидендов
Новости
  • 20.07.26, 14:05
Глава Vok Bikes: Эстония становится генеральным подрядчиком
Новости
  • 20.07.26, 13:06
Выручка сельскохозяйственного концерна взлетела. Йеэтс: «Лучший результат за всю историю»
Новости
  • 20.07.26, 12:09
Райт Кондор: прибыль компаний S&P 500 вырастет в этом году на 25%

Сейчас в фокусе

Владельцы пивного бара и магазина Uba ja Humal Андрей Мухин и Антон Хаманов.
Эпицентр
  • 18.07.26, 10:15
Переехавшие из России в Эстонию предприниматели: выгоднее работать честно
Эда Исправный (на фото) живет в доме престарелых с января этого года и платит за место 1529 евро в месяц. Из этой суммы 540 евро компенсирует волость Йыгева.
Эпицентр
  • 19.07.26, 10:15
Компенсации за места в домах престарелых сильно различаются. «Чем дедушка или бабушка из Ряпина хуже жителя Таллинна?»
На прошедшей прошлой осенью выставке оборонной промышленности KrattWorks также разместилась в собственной палатке.
Новости
  • 19.07.26, 12:35
Взрывной рост эстонского производителя дронов: выручка увеличилась почти в 28 раз
В июне Отт Тянак купил у девелопера Capital Mill здание нового дилерского центра Toyota Amserv в Таллинне. Центр открылся в начале июля.
Новости
  • 18.07.26, 12:31
Отт Тянак получил от своей компании 2,25 млн евро дивидендов
Подробное расследование опровергло заявления эстонско-финского стартапа Donut Lab о революционном твердотельном аккумуляторе: разрекламированная как чудо технология, судя по всему, представляет собой обычный литий-ионный аккумулятор.
Новости
  • 18.07.26, 15:00
Финская компания, заявившая о создании чудо-аккумулятора, получила от Эстонии более миллиона евро на разработку дронов
Глава Swedbank Йенс Хенрикссон заявил, что расследование DFS касается событий десятилетней давности. «Теперь мы можем оставить эту историю в прошлом».
Новости
  • 16.07.26, 18:00
Swedbank придется заплатить крупный штраф
В прошлом году оборонная компания Hevi Optronics увеличила выручку на 173%. На фото – руководитель компании Кристьян Тиймус.
Новости
  • 19.07.26, 13:12
Прибыль оборонной компании с участием немецкого «единорога» выросла в пять раз
Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026