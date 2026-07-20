Крупные акционеры и бывшие топ-менеджеры LHV начали продавать акции
Застой в котировках LHV Group побудил некоторых крупных акционеров сократить свои позиции. При этом другие инвесторы видят в нынешней цене возможность для покупки и рассчитывают на успех планов LHV по расширению.
Самый крупный пакет акций LHV Group в июле продал бывший член правления и директор по рискам LHV Pank Мартти Синги. Сумма сделки составила 167 000 евро.
Foto: Andras Kralla
Самый крупный пакет акций LHV Group в июле продал бывший топ-менеджер Мартти Синги, который в 2024 году покинул пост члена правления и директора по рискам LHV Pank. После продажи около 50 000 акций у Синги осталось 870 000 акций компании.
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