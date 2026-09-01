Райво Хейн продал акции LHV более чем на миллион евро
Инвестор Райво Хейн во вторник продал через компанию Lame Maakera акции LHV Group почти на 1,37 млн евро. По словам Хейна, продажа была связана с изменением структуры его компаний, а оставшуюся позицию в LHV он продавать не планирует.
Инвестор Райво Хейн уже заработал на акциях Micron более полумиллиона евро прибыли, однако прогнозирует, что рост производителя чипов памяти еще не исчерпан. При этом Хейн подчеркивает, что быстрый подъем носит циклический характер, а конкуренты Micron не спят.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.