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Райво Хейн продал акции LHV более чем на миллион евро

Инвестор Райво Хейн во вторник продал через компанию Lame Maakera акции LHV Group почти на 1,37 млн евро. По словам Хейна, продажа была связана с изменением структуры его компаний, а оставшуюся позицию в LHV он продавать не планирует.
К полудню сегодняшняя сделка Райво Хейна составила почти 95% дневного объема торгов.
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