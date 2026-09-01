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Пенсионный возраст в Эстонии в 2029 году вырастет до 65 лет и четырех месяцев

Министерство социальных дел направило на согласование проект постановления, согласно которому в 2029 году пенсионный возраст в Эстонии составит 65 лет и четыре месяца.
Пенсионный возраст в Эстонии в 2029 году вырастет до 65 лет и четырех месяцев
  • Foto: Andras Kralla
Сейчас выйти на пенсию по старости можно в 65 лет. В 2027 году пенсионный возраст увеличится до 65 лет и одного месяца, пишет rus.err.ee.
С 2027 года возраст выхода на пенсию определяется отдельно для каждого календарного года. Его рассчитывают с учетом ожидаемой продолжительности жизни 65-летних жителей Эстонии, используя средний показатель за пять лет.
При определении пенсионного возраста на 2029 год учитывались данные об ожидаемой продолжительности жизни за 202-2025 годы.
Новый пенсионный возраст будет распространяться на людей, родившихся с октября 1963 года по август 1964 года. Для родившихся в сентябре 1964 года и позднее возраст выхода на пенсию будет зависеть от показателя, который установят на 2030 год.
По данным Министерства социальных дел, на 1 января 2026 года в Эстонии насчитывалось 331 000 пенсионеров, из которых 315 000 получали пенсию по старости. Министерство финансов прогнозирует, что к 2060 году общее число пенсионеров увеличится примерно до 340 000.
В Министерстве социальных дел отмечают, что повышение пенсионного возраста является одним из распространенных в ЕС способов снизить демографическую нагрузку на пенсионную систему. В 12 из 27 стран Евросоюза дальнейшее повышение пенсионного возраста автоматически связано с увеличением ожидаемой продолжительности жизни.
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