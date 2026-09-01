Пенсионный возраст в Эстонии в 2029 году вырастет до 65 лет и четырех месяцев

Новый пенсионный возраст будет распространяться на людей, родившихся с октября 1963 года по август 1964 года. Для родившихся в сентябре 1964 года и позднее возраст выхода на пенсию будет зависеть от показателя, который установят на 2030 год.

По данным Министерства социальных дел, на 1 января 2026 года в Эстонии насчитывалось 331 000 пенсионеров, из которых 315 000 получали пенсию по старости. Министерство финансов прогнозирует, что к 2060 году общее число пенсионеров увеличится примерно до 340 000.

В Министерстве социальных дел отмечают, что повышение пенсионного возраста является одним из распространенных в ЕС способов снизить демографическую нагрузку на пенсионную систему. В 12 из 27 стран Евросоюза дальнейшее повышение пенсионного возраста автоматически связано с увеличением ожидаемой продолжительности жизни.