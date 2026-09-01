Член правления Mainor Ülemiste покинул должность. «Уходить нужно тогда, когда дела идут хорошо»

Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.
Пярнитс: мы ни разу не сталкивались с таким отношением со стороны госучреждений
Дочерняя компания Mainor Ülemiste, занимающаяся развитием городка Юлемисте, подала иск против Кассы по безработице после того, как госучреждение отказалось от предварительного соглашения и не заключило десятилетний договор аренды для нового главного офиса.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.