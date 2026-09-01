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Член правления Mainor Ülemiste покинул должность. «Уходить нужно тогда, когда дела идут хорошо»

Совет девелоперской компании Mainor Ülemiste 31 августа освободил Танеля Олека от должности члена правления по его собственному желанию.
Совет Mainor Ülemiste 31 августа освободил Танеля Олека от обязанностей члена правления по его собственному желанию.
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