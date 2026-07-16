Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,29%312,69
  • OMX Riga−0,81%909,56
  • OMX Tallinn0,18%2 124,18
  • OMX Vilnius0,52%1 503,57
  • S&P 5000,38%7 572,4
  • DOW 300,29%52 658,64
  • Nasdaq 0,62%26 269,23
  • FTSE 100−0,33%10 481,69
  • Nikkei 225−2,79%66 835,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,59
  • OMX Baltic0,29%312,69
  • OMX Riga−0,81%909,56
  • OMX Tallinn0,18%2 124,18
  • OMX Vilnius0,52%1 503,57
  • S&P 5000,38%7 572,4
  • DOW 300,29%52 658,64
  • Nasdaq 0,62%26 269,23
  • FTSE 100−0,33%10 481,69
  • Nikkei 225−2,79%66 835,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,59

Райво Хейн ждет падения SpaceX и увеличил инвестиции в акции SK hynix

Инвестор Райво Хейн пока наблюдает за снижением стоимости SpaceX со стороны и допускает открытие новой позиции лишь на значительно более низких уровнях. Одновременно он вложился в акции SK hynix.
«Я еще вчера долго смотрел и чесал затылок, размышляя, входить или нет, но внутреннее чутье подсказало еще немного подождать», – рассказал инвестор Райво Хейн о недавних раздумьях купить акции SpaceX по цене около 130 долларов.
  • «Я еще вчера долго смотрел и чесал затылок, размышляя, входить или нет, но внутреннее чутье подсказало еще немного подождать», – рассказал инвестор Райво Хейн о недавних раздумьях купить акции SpaceX по цене около 130 долларов.
  • Foto: Liis Treimann
Хейн рассказал Äripäev, что, хотя цена акций SpaceX приблизилась к ранее названной им отметке в 130 долларов, решение о покупке он пока не принял. По его мнению, более привлекательная точка входа находится ниже нынешнего уровня.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Интервью
  • 28.06.26, 14:28
Райво Хейн: Micron до обидного дешева, но скоро станет такой же скучной, как Nvidia
Инвестор Райво Хейн уже заработал на акциях Micron более полумиллиона евро прибыли, однако прогнозирует, что рост производителя чипов памяти еще не исчерпан. При этом Хейн подчеркивает, что быстрый подъем носит циклический характер, а конкуренты Micron не спят.
Биржа
  • 25.06.26, 11:33
Райво Хейн: Micron уже принес мне более полумиллиона евро прибыли
Инвестор и предприниматель Райво Хейн сказал в утренней программе радио Äripäev, что американский производитель чипов Micron Technology стал одной из самых успешных инвестиций в его портфеле и уже принес ему более полумиллиона евро прибыли.
Биржа
  • 09.07.26, 13:57
Спрос на акции конкурента Micron превысил предложение более чем в семь раз
Американский биржевой дебют южнокорейского производителя чипов SK hynix был переподписан более чем в семь раз, сообщили знакомые с вопросом источники.
Биржа
  • 02.07.26, 17:02
«Я вижу в этом начало конца бума». Мегаинвестиция производителя чипов усилила нервозность на рынке
Инвестиция южнокорейского производителя чипов SK Hynix в размере 65 млрд долларов усиливает опасения инвесторов, что рынок чипов памяти, разогретый бумом ИИ, вскоре может перегреться.
  • KM
Content Marketing
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.07.26, 10:55
В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю»
2
Эпицентр
  • 14.07.26, 06:00
Платформы довольны: водитель Bolt вероятно не будет считаться наемным работником
3
Новости
  • 14.07.26, 18:14
«Золотая» идея живущих в Эстонии финнов принесла им миллионы
4
Новости
  • 14.07.26, 11:43
Сеть магазинов Meie расширяется и выплатила крупные дивиденды
5
Новости
  • 15.07.26, 10:42
Крупная сделка: нарвский завод Fortaco перейдет к новому собственнику
Существенно дополнено. Fortaco продал пять заводов, Hanza уходит из Китая в Европу
6
Биржа
  • 14.07.26, 16:27
Переживший выгорание Мартин Сокк: «Мне осточертело все, что связано с финансами»

Последние новости

Биржа
  • 16.07.26, 13:33
Райво Хейн ждет падения SpaceX и увеличил инвестиции в производителя чипов
Новости
  • 16.07.26, 12:12
Семейная компания Випсов выкупила латвийского продавца бытовой техники
Новости
  • 16.07.26, 11:56
Пострадавшая от кризиса в Ормузском проливе Metaprint отложила повышение цен
Новости
  • 16.07.26, 11:23
ЕС и Украина договорились совместно производить военные беспилотники
Новости
  • 16.07.26, 10:25
Прибыль Nordea превысила ожидания, кредитные убытки выросли
Новости
  • 16.07.26, 09:56
В Эстонии могут ввести плату за лицензии на продажу алкоголя
Биржа
  • 16.07.26, 08:34
Anthropic готовится к гигантскому биржевому дебюту и встречается с инвесторами
Новости
  • 16.07.26, 08:12
Строительство вилл на Бали, привлекавших высокой доходностью, затягивается. «Некоторые инвесторы очень недовольны»
История девелопера недвижимости на Бали

Сейчас в фокусе

Хотя я понимаю, что приобретение недвижимости может оказаться для молодого человека непростой задачей, я не считаю, что собственное жилье непременно останется недоступным для того, кто действительно стремится его купить. Многое зависит от силы воли, последовательности и готовности делать выбор.
Эпицентр
  • 15.07.26, 08:31
Дом мечты в 26 лет: как мы за год накопили 28 000 евро на первоначальный взнос
На фото позируют слева направо: генеральный директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова, операционный директор HANZA Андреас Нордин, генеральный директор HANZA Эрик Стенфорс, председатель совета Fortaco Маркус Шехольм и член совета Fortaco Ларс Хелльберг.
Новости
  • 15.07.26, 10:42
Крупная сделка: нарвский завод Fortaco перейдет к новому собственнику
Существенно дополнено. Fortaco продал пять заводов, Hanza уходит из Китая в Европу
По словам Пола Подольски, цель его книги заключалась в том, чтобы рассказать о том, чему он научился, и попытаться помочь читателю. «Это не так увлекательно, как хороший детективный роман, но имеет значение — для вас и ваших детей», заключает автор.
Интервью
  • 15.07.26, 07:00
Что значит быть «мужиком»: профессионал с Уолл-стрит раскрывает неудобную правду о деньгах и ответственности
Автомобиль компании с рекламными наклейками останавливается в разных населенных пунктах по всей Финляндии.
Новости
  • 14.07.26, 18:14
«Золотая» идея живущих в Эстонии финнов принесла им миллионы
По словам Каспарова, в рабочие дни он спит в среднем четыре-пять часов. Помимо европейских и американских рынков, он следит за биржами Южной Кореи и Тайваня, поскольку значительная часть критически важного мирового производства чипов сосредоточена в Азии.
Биржа
  • 15.07.26, 14:37
Управляющий фондом с доходностью 380%: если мне придется умереть, торгуя на бирже, меня это устроит
«Большую часть жизни я не понимал, что вообще такое предпринимательство», – пошутил Сокк. До того, как он сам занялся бизнесом, предприниматели казались ему какими-то загадочными людьми.
Биржа
  • 14.07.26, 16:27
Переживший выгорание Мартин Сокк: «Мне осточертело все, что связано с финансами»
Стенд с продукцией компании Eurobra – нижним бельем классического дизайна больших размеров, пошитым в Европе.
Новости
  • 15.07.26, 06:00
Эстонский поставщик нижнего белья вместо России начал одевать Британию
Хотя многие эстонцы считают, что хорошо знают Финляндию, Саймаа для многих становится настоящим открытием.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026