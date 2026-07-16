Назад Райво Хейн ждет падения SpaceX и увеличил инвестиции в акции SK hynix Инвестор Райво Хейн пока наблюдает за снижением стоимости SpaceX со стороны и допускает открытие новой позиции лишь на значительно более низких уровнях. Одновременно он вложился в акции SK hynix.

Хейн рассказал Äripäev, что, хотя цена акций SpaceX приблизилась к ранее названной им отметке в 130 долларов, решение о покупке он пока не принял. По его мнению, более привлекательная точка входа находится ниже нынешнего уровня.