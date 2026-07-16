Райво Хейн ждет падения SpaceX и увеличил инвестиции в акции SK hynix

«Я еще вчера долго смотрел и чесал затылок, размышляя, входить или нет, но внутреннее чутье подсказало еще немного подождать», – рассказал инвестор Райво Хейн о недавних раздумьях купить акции SpaceX по цене около 130 долларов.
Foto: Liis Treimann
Хейн рассказал Äripäev, что, хотя цена акций SpaceX приблизилась к ранее названной им отметке в 130 долларов, решение о покупке он пока не принял. По его мнению, более привлекательная точка входа находится ниже нынешнего уровня.
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Инвестор Райво Хейн уже заработал на акциях Micron более полумиллиона евро прибыли, однако прогнозирует, что рост производителя чипов памяти еще не исчерпан. При этом Хейн подчеркивает, что быстрый подъем носит циклический характер, а конкуренты Micron не спят.
Инвестор и предприниматель Райво Хейн сказал в утренней программе радио Äripäev, что американский производитель чипов Micron Technology стал одной из самых успешных инвестиций в его портфеле и уже принес ему более полумиллиона евро прибыли.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.