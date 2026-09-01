Amazon обвиняют в суде в незаконном завышении цен на рекламу
Акции Amazon в понедельник подешевели на 2,5% после того, как Федеральная торговая комиссия США и 22 штата подали в суд на технологического гиганта. По оценке регулятора, Amazon мог незаконно получить от рекламодателей более 20 млрд долларов.
В последние годы вечер публикации отчетности Nvidia превратился на Уолл-стрит в отдельный ритуал. Компания в очередной раз демонстрирует рекордные показатели, опережает прогнозы аналитиков, и первая реакция — акции все равно идут вниз.
Ставший символом ралли в сфере искусственного интеллекта производитель чипов Nvidia в среду вечером представил результаты за второй квартал, превысившие прогнозы аналитиков как по выручке, так и по прибыли.
Самые известные институциональные инвесторы мира во втором квартале радикально изменили свои портфели, вложив миллиарды долларов в космическую отрасль и финансовую инфраструктуру и одновременно значительно сократив риски в секторе полупроводников.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.