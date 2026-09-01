Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,13%313,12
  • OMX Riga0,02%958,82
  • OMX Tallinn−0,03%2 144
  • OMX Vilnius−0,14%1 495,45
  • S&P 500−0,65%7 636,29
  • DOW 30−0,53%52 905,85
  • Nasdaq −1,04%26 095,34
  • FTSE 100−0,34%10 787,58
  • Nikkei 225−0,15%66 215,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%100,56
  • OMX Baltic−0,13%313,12
  • OMX Riga0,02%958,82
  • OMX Tallinn−0,03%2 144
  • OMX Vilnius−0,14%1 495,45
  • S&P 500−0,65%7 636,29
  • DOW 30−0,53%52 905,85
  • Nasdaq −1,04%26 095,34
  • FTSE 100−0,34%10 787,58
  • Nikkei 225−0,15%66 215,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%100,56

Amazon обвиняют в суде в незаконном завышении цен на рекламу

Акции Amazon в понедельник подешевели на 2,5% после того, как Федеральная торговая комиссия США и 22 штата подали в суд на технологического гиганта. По оценке регулятора, Amazon мог незаконно получить от рекламодателей более 20 млрд долларов.
В созданной Джеффом Безосом (на фото) компании Amazon рекламодатель, по утверждению регулятора, мог выиграть аукцион, но при этом был вынужден платить больше, чем потребовалось бы в условиях обычной конкуренции.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 27.08.26, 14:11
Инвестор Тоомас: мои руки дрожали напрасно — результаты Nvidia дают повод для праздника
В последние годы вечер публикации отчетности Nvidia превратился на Уолл-стрит в отдельный ритуал. Компания в очередной раз демонстрирует рекордные показатели, опережает прогнозы аналитиков, и первая реакция — акции все равно идут вниз.
Биржа
  • 26.08.26, 23:52
Nvidia превзошла ожидания и повысила прогнозы
Ставший символом ралли в сфере искусственного интеллекта производитель чипов Nvidia в среду вечером представил результаты за второй квартал, превысившие прогнозы аналитиков как по выручке, так и по прибыли.
Биржа
  • 25.08.26, 14:56
Ведущие инвесторы вложили миллиарды в космические компании и платежных гигантов
Самые известные институциональные инвесторы мира во втором квартале радикально изменили свои портфели, вложив миллиарды долларов в космическую отрасль и финансовую инфраструктуру и одновременно значительно сократив риски в секторе полупроводников.
Биржа
  • 25.08.26, 08:57
Гигант быстрой моды Shein выходит на биржу с гораздо более низкой оценкой
Китайский гигант быстрой моды Shein перед выходом на Гонконгскую биржу резко снизил оценку своей стоимости до 27 млрд долларов США, сообщает The Guardian.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.26, 13:36
Дилемма усадьбы Мууга: поскольку оригиналы произведений искусства не возвращают, владелец заказывает их копии
2
Новости
  • 29.08.26, 14:07
Трое парней планируют заработать миллионы на программном обеспечении. «Даже если придется когда-нибудь выйти из бизнеса, мы еще очень молоды»
3
Интервью
  • 31.08.26, 06:00
Кармен Йоллер: в Эстонии есть такие врачи и медсестры, которые, по идее, не должны работать
4
Новости
  • 30.08.26, 14:39
Пеэтер Коппель – о госдолге США в 40 трлн долларов: его последствия ощутит и Эстония
5
Новости
  • 29.08.26, 15:03
Два известных ресторана выставлены на продажу
6
Новости
  • 28.08.26, 18:21
Крупный газовый тендер вытеснит сланцевые электростанции

Последние новости

Новости
  • 01.09.26, 16:40
airBaltic вдвое сократит число рейсов из Таллинна. Аэропорт: «Мы не слишком обеспокоены»
Биржа
  • 01.09.26, 15:00
Райво Хейн продал акции LHV более чем на миллион евро
Биржа
  • 01.09.26, 14:51
Член правления Mainor Ülemiste покинул должность. «Уходить нужно тогда, когда дела идут хорошо»
Новости
  • 01.09.26, 13:55
Ikea снижает цены по всей Европе – до 25%
Биржа
  • 01.09.26, 13:13
Amazon обвиняют в суде в незаконном завышении цен на рекламу
Новости
  • 01.09.26, 12:35
Убыточный производитель стекла сменил руководство
Новости
  • 01.09.26, 11:44
Пенсионный возраст в Эстонии в 2029 году вырастет до 65 лет и четырех месяцев
Новости
  • 01.09.26, 10:47
Продажа производственного подразделения на Сааремаа помогла PRFoods выйти в прибыль

Сейчас в фокусе

Министр социальных дел Кармен Йоллер убеждена: нельзя решить проблемы в здравоохранении только лишь выделив на это дополнительные деньги: необходимо делать структурные реформы, которые сделают использование уже имеющихся денег более эффективно.
Интервью
  • 31.08.26, 06:00
Кармен Йоллер: в Эстонии есть такие врачи и медсестры, которые, по идее, не должны работать
Здание в районе Каламая выставлено на торги.
Новости
  • 29.08.26, 15:03
Два известных ресторана выставлены на продажу
Маркус Оливер Пальм (слева), менеджер по маркетингу Featurebase, сравнил амбиции трио с баскетболом: если латвийский игрок хочет попасть в НБА, недостаточно играть против лучших в своей национальной лиге. «Нужно тренироваться с парнями из НБА, иначе ты не поймешь, что такое настоящий мировой стандарт», — сказал Пальм.
Новости
  • 29.08.26, 14:07
Трое парней планируют заработать миллионы на программном обеспечении. «Даже если придется когда-нибудь выйти из бизнеса, мы еще очень молоды»
«Когда я думаю о том, что мог купить в магазине на 50 евро в 2019 году и что могу купить сегодня, хочется плакать», – констатирует экономический аналитик Пеэтер Коппель.
Новости
  • 30.08.26, 14:39
Пеэтер Коппель – о госдолге США в 40 трлн долларов: его последствия ощутит и Эстония
Сийм Каллас, который ушел из жизни неделю назад, отправляется в свой последний путь.
Новости
  • 29.08.26, 11:52
Сийма Калласа провожают в последний путь
Фоторепортаж с церемонии прощания
Новые логистические и производственные здания возводятся главным образом вдоль шоссе в окрестностях Таллинна, однако привлекательных площадок становится все меньше.
Новости
  • 31.08.26, 08:32
Компания искала место под оборонный завод, но неожиданно столкнулась с проблемой
Тармо Ноодла в усадьбе Мууга перед картиной «Мистическое обручение святой Екатерины с Иисусом Христом». Это копия работы Карла Тимолеона фон Неффа, выполненная Сергеем Мининым, которая, в свою очередь, является уменьшенной копией произведения Корреджо.
Новости
  • 30.08.26, 13:36
Дилемма усадьбы Мууга: поскольку оригиналы произведений искусства не возвращают, владелец заказывает их копии
По словам основателя Autoportaal.ee, предпринимателя Андо Раху, главное отличие портала от традиционных площадок объявлений заключается в возможности использовать гибкие решения для финансирования покупки.
  • KM
Content Marketing
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026