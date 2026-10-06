Маск намекнул на сотрудничество с тайваньским производителем чипов, акции побили рекорд

Компания Sunly, недавно объявившая о поиске партнера для инвестиций в дата-центры в Эстонии, рассчитывает с помощью новых крупных потребителей быстро достроить энергопарки общей мощностью около 1 ГВт. Следующим крупным шагом станет привлечение нового акционерного капитала.
Более слабый рынок труда США ослабил опасения по поводу процентных ставок и поддержал азиатские акции, тогда как американские фьючерсы ушли в небольшой минус, а евро опустился до минимума с мая 2025 года.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.