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Прибыль холдинговой компании Лыхмуса сократилась почти вдвое

Прибыль инвестиционной компании Райна Лыхмуса Lõhmus Holdings упала в прошлом году на 45%. В первую очередь это вызвано снижением доходов от дивидендов.
Главной причиной снижения прибыли холдинговой компании Райна Лыхмуса стал сниженный доход от дивидендов. В 2025 году компания получила 3,9 миллиона евро от дивидендов, а годом ранее - более 5 миллионов.
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