Прибыль холдинговой компании Лыхмуса сократилась почти вдвое

Застой в котировках LHV Group побудил некоторых крупных акционеров сократить свои позиции. При этом другие инвесторы видят в нынешней цене возможность для покупки и рассчитывают на успех планов LHV по расширению.
Может ли кто-нибудь из предпринимателей стать президентом Эстонии? «Этого никогда не произойдет», – считают несколько представителей бизнеса. Тем не менее потенциальных кандидатов называют среди банкиров, предпринимателей технологического сектора и промышленников.
Необходимо как можно скорее прекратить выплачивать зарплату людям, у которых нет времени ходить на работу и выполнять свои обязанности, пишет Янек Мягги в ответ на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.