Латвийская Indexo привлекает 7,5 млн евро для покупки акций DelfinGroup

Indexo получила разрешение от регулирующих органов сделать предложение о выкупе акций акционерам другой латвийской публичной компании – DelfinGroup.
Foto: Nasdaq
В понедельник в 10:00 материнская компания Indexo – IPAS Indexo, выросшая из управляющего пенсионными фондами в банк, начала добровольное предложение о выкупе акций латвийской биржевой компании DelfinGroup. Одновременно Indexo привлекает до 7,5 млн евро через публичное размещение акций для реализации этого предложения, говорится в биржевом сообщении.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Инвестиционная компания ALPPES Capital, принадлежащая одному из самых богатых людей Латвии Айгарсу Кесенфелдсу, увеличила свою долю в компании Indexo, которая обещает встряхнуть латвийский банковский сектор, до 12,37%.
Латвийский управляющий пенсионными фондами Indexo объявил о намерении сделать добровольное предложение о выкупе акций латвийской кредитной компании DelfinGroup. Акционер DelfinGroup Ивар Мяги видит потенциал в обеих компаниях, но не советует миноритарным инвесторам принимать это предложение.
Известный в Латвии управляющий пенсионными фондами Indexo и финансово-технологическая компания DelfinGroup собираются объединить свои усилия, в рамках чего планируется сделать добровольное предложение о выкупе акций DelfinGroup.
Инвестиционная компания Alppes Capital, принадлежащая Айгарсу Кесенфелдсу – одному из самых богатых жителей Латвии, разбогатевшему на бизнесе микрокредитов, получила разрешение от Европейского центрального банка и Банка Латвии на приобретение существенной доли в биржевой компании Indexo.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.