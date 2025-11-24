Назад 24.11.25, 10:43 Латвийская Indexo привлекает 7,5 млн евро для покупки акций DelfinGroup Сегодня Indexo объявила о добровольном выкупе акций DelfinGroup и одновременно запустила эмиссию акций на сумму до 7,5 млн евро для финансирования приобретения контрольного пакета в DelfinGroup.

Indexo получила разрешение от регулирующих органов сделать предложение о выкупе акций акционерам другой латвийской публичной компании – DelfinGroup.

Foto: Nasdaq

В понедельник в 10:00 материнская компания Indexo – IPAS Indexo, выросшая из управляющего пенсионными фондами в банк, начала добровольное предложение о выкупе акций латвийской биржевой компании DelfinGroup. Одновременно Indexo привлекает до 7,5 млн евро через публичное размещение акций для реализации этого предложения, говорится в биржевом сообщении.