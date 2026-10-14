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Apollo не спешит продавать кинотеатр в Литве: спор продолжится в суде

Принадлежащая Маргусу Линнамяэ MM Grupp решила оспорить в суде решение литовского Департамента конкуренции, отказавшего в выдаче разрешения на приобретение кинотеатра, расположенного в торговом центре Akropolis в Вильнюсе.
Глава Apollo Group Тоомас Тийвель.
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