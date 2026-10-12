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Киногигант контролирует 80% рынка Эстонии, но ведомство не видит оснований для вмешательства

Департамент конкуренции Эстонии не считает большую долю рынка Apollo Kino основанием для вмешательства, однако подчеркивает, что такое положение накладывает на компанию «особую ответственность».
Департамент конкуренции Эстонии не запрещает занимать доминирующее положение на рынке. «Это как мощный автомобиль, за рулем которого водитель должен быть особенно внимательным», – проводят аналогию в ведомстве.
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