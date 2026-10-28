Продажи Hepsor в третьем квартале упали, долговая нагрузка выросла
Выручка Hepsor в третьем квартале упала на 85%, а компания получила убыток в 1 млн евро. При этом, по словам Hepsor, почти двухлетний период, когда в Эстонии у компании не вводились в эксплуатацию новые жилые дома, подходит к концу.
Большая карта проектов эстонских девелоперов в Риге
«Некоторые эстонцы, выходящие на наш рынок, действуют очень смело», – предупреждает латвийский девелопер эстонские компании, которые активно осваивают рынок недвижимости Риги. Сами эстонские застройщики, несмотря на сомнения и жесткую конкуренцию, от своих планов отказываться не собираются.
В Риге новую квартиру можно купить дешевле, чем в Таллинне – квартиру среднего класса на вторичном рынке. При этом строительство обходится там почти столько же, сколько в Эстонии, а застройщики уверяют, что не зарабатывают на эстонцах чрезмерно высокую прибыль. Откуда же возникает такая разница?
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.