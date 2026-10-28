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Продажи Hepsor в третьем квартале упали, долговая нагрузка выросла

Выручка Hepsor в третьем квартале упала на 85%, а компания получила убыток в 1 млн евро. При этом, по словам Hepsor, почти двухлетний период, когда в Эстонии у компании не вводились в эксплуатацию новые жилые дома, подходит к концу.
По словам Hepsor, на финансовые результаты отчетного периода прежде всего повлияло небольшое количество готовых к продаже квартир.
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