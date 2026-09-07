Спрос на облигации Hepsor превысил предложение в 2,4 раза

Девелопер недвижимости Hepsor, комментируя результаты второго квартала, сообщил, что первое полугодие стало переходным периодом: выручка и прибыль компании значительно сократились как за квартал, так и за полугодие.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.