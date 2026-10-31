Биржевая бойня в США: конец октября стал испытанием для технологического сектора
Американские фондовые рынки завершили октябрь волной агрессивных распродаж после того, как результаты Amazon, Alphabet и Intel, оказавшиеся хуже ожиданий, усилили опасения по поводу окупаемости огромных инвестиций в искусственный интеллект.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.