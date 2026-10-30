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Делов-то: мрачный ХэлоуИИн, единорог и казино в Эстонии сокращают штат, а ветераны-мебельщики выживают вопреки IKEA

В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем волну сокращений в эстонском и международном бизнесе, налоговые льготы, кризис мебельной торговли и стремительный приход искусственного интеллекта на биржу и на рынок труда.
Делов-то: мрачный ХэлоуИИн, единорог и казино в Эстонии сокращают штат, а ветераны-мебельщики выживают вопреки IKEA
В студии Александра Аверьянова, Екатерина Мереминская и Алексей Шишкин.
Pipedrive, один из эстонских единорогов, объявил о масштабной реорганизации. В Эстонии под сокращение может попасть около 267 сотрудников. В Swedbank к концу 2027 года планируют сократить примерно 550 человек, а Coolbet предупредил о возможном увольнении до 134 сотрудников. airBaltic тем временем может расстаться примерно с сотней пилотов и двумя сотнями бортпроводников.
Связаны ли эти истории между собой? Что происходит с людьми, чьи рабочие места исчезают, и действительно ли искусственный интеллект становится дешевле человеческого труда? Или компании пока просто не умеют считать стоимость экспериментов с новыми технологиями?
Снижение налога на онлайн-азартные игры с 7 до 5,5% должно было привлечь в Эстонию новых операторов и увеличить поступления. Но обещанных денег не появилось, а один из крупнейших местных игроков сокращает сотрудников. Руководитель Kultuurkapital Маргус Алликмаа даже считает, что надежды на налоговую льготу были основаны на вымысле. Как же так, неужели заранее было не посчитать?
О похожей помощи просит ресторанный бизнес: отрасль хочет снизить НСО с 24 до 13%. Сработает ли такая мера для ресторанов или история с казино заставляет осторожнее относиться к обещаниям налоговых стимулов?
Трудные времена переживает и мебельная торговля. Одни старожилы рынка столкнулись с санацией и банкротством, пока другим удается выбираться из кризиса и даже расти. В чем секрет: почему одним приходится закрываться, а другие ухитряются держаться и даже преуспевать?
Anthropic, создатель Claude, подает документы на IPO, которое может стать одним из крупнейших в истории технологий. Компания показывает стремительный рост выручки, но одновременно берет на себя огромные обязательства по аренде вычислительных мощностей. Что мы узнали из буклета для выхода на биржу?
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