Делов-то: мрачный ХэлоуИИн, единорог и казино в Эстонии сокращают штат, а ветераны-мебельщики выживают вопреки IKEA

Снижение налога на онлайн-азартные игры с 7 до 5,5% должно было привлечь в Эстонию новых операторов и увеличить поступления. Но обещанных денег не появилось, а один из крупнейших местных игроков сокращает сотрудников. Руководитель Kultuurkapital Маргус Алликмаа даже считает, что надежды на налоговую льготу были основаны на вымысле. Как же так, неужели заранее было не посчитать?

О похожей помощи просит ресторанный бизнес: отрасль хочет снизить НСО с 24 до 13%. Сработает ли такая мера для ресторанов или история с казино заставляет осторожнее относиться к обещаниям налоговых стимулов?

Трудные времена переживает и мебельная торговля. Одни старожилы рынка столкнулись с санацией и банкротством, пока другим удается выбираться из кризиса и даже расти. В чем секрет: почему одним приходится закрываться, а другие ухитряются держаться и даже преуспевать?

Anthropic, создатель Claude, подает документы на IPO, которое может стать одним из крупнейших в истории технологий. Компания показывает стремительный рост выручки, но одновременно берет на себя огромные обязательства по аренде вычислительных мощностей. Что мы узнали из буклета для выхода на биржу?