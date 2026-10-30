Делов-то: мрачный ХэлоуИИн, единорог и казино в Эстонии сокращают штат, а ветераны-мебельщики выживают вопреки IKEA

В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем волну сокращений в эстонском и международном бизнесе, налоговые льготы, кризис мебельной торговли и стремительный приход искусственного интеллекта на биржу и на рынок труда.
В студии Александра Аверьянова, Екатерина Мереминская и Алексей Шишкин.
Pipedrive, один из эстонских единорогов, объявил о масштабной реорганизации. В Эстонии под сокращение может попасть около 267 сотрудников. В Swedbank к концу 2027 года планируют сократить примерно 550 человек, а Coolbet предупредил о возможном увольнении до 134 сотрудников. airBaltic тем временем может расстаться примерно с сотней пилотов и двумя сотнями бортпроводников.
Связаны ли эти истории между собой? Что происходит с людьми, чьи рабочие места исчезают, и действительно ли искусственный интеллект становится дешевле человеческого труда? Или компании пока просто не умеют считать стоимость экспериментов с новыми технологиями?
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