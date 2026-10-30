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Щедрый работодатель выплатил ушедшим членам правления огромные компенсации и сменил название

В ТОПе крупнейших компаний с самыми высокими зарплатами от Äripäev пятое место заняла Gunvor Services, торгующая нефтью и другими энергоносителями. С октября компания работает под названием Centalion Estonia AS.
Основанная как Tarcona, последние десять лет компания называлась Gunvor Services, а с октября – Centalion Estonia AS. У щедрого работодателя из высотки на Торнимяэ за годы было несколько названий.
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