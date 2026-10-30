Щедрый работодатель выплатил ушедшим членам правления огромные компенсации и сменил название
В ТОПе крупнейших компаний с самыми высокими зарплатами от Äripäev пятое место заняла Gunvor Services, торгующая нефтью и другими энергоносителями. С октября компания работает под названием Centalion Estonia AS.
ТОП зарплат крупных компаний охватывает предприятия, где работают не менее 100 человек; лидер рейтинга в прошлом году выплатил работникам более 43 млн евро зарплаты, а общие расходы на персонал превысили 60 млн евро.
Попытка приобрести зарубежные активы попавшего под санкции российского нефтяного гиганта «Лукойл» обернулась серьезными последствиями для швейцарского нефтетрейдера: владелец и руководитель Gunvor, которого окрестили «марионеткой Кремля», уходит с поста.
Нефтеторговая компания Gunvor со штаб-квартирой в Швейцарии отозвала четверых из пяти членов правления своей эстонской дочерней компании, при этом единственным членом правления осталась операционный менеджер Пирет Зернаск.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.