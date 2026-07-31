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Отто Пукк: в будущем мы рассмотрим возможность выплаты дивидендов

Производитель электроники Incap может вернуться к выплате дивидендов, заявил президент компании Отто Рихард Пукк в эфире радио Äripäev после публикации результатов за полугодие.
Президент Incap Отто Рихард Пукк.
  • Президент Incap Отто Рихард Пукк.
  • Foto: Raul Mee
Акционеры популярной среди розничных инвесторов Incap уже давно обсуждают, планирует ли компания вернуться к выплате дивидендов, когда это может произойти и на каких условиях. Общее собрание акционеров в 2026 году решило не выплачивать дивиденды за 2025 год.
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